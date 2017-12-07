Движение по аварийному мосту в Житковичском районе запретили для всех

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Треснувший автомобильный мост в Житковичском районе решили закрыть как для автомобилей, так и для пешеходов, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

В четверг местный житель сообщил о трещине в мосту на автодороге Р-88, который пролегает через реку Припять. Мост оперативно был закрыт, а в Житковичах прошло выездное заседание комиссии по Чрезвычайным ситуациям.

На следующий день было принято решение запретить использование моста для автомобилей и пешеходов, сообщили в МЧС.

"В пятницу проходило заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем было принято решение о полном запрещении использовании моста, в том числе пешеходами", — отметили в ведомстве.

Сообщается, что спасатели на катерах будут временно переправлять жителей окрестных деревень на другой берег.

"МЧС совместно со всеми операторами сотовой связи организует СМС-оповещение о закрытии моста жителей Житковичского, Лунинецкого, Лельчицкого, Столинского, Солигорского районов", — сообщили в Житковичском райисполкоме.

К услугам легковых автомобилей – паромная переправа деревни Снядин, которую перевели на круглосуточный режим работы. Также начато сооружение временной дороги до Припяти из деревень Черничи и Борки. Кроме того обустраивается временная грунтовка к Снядину.

Мост длиной 888,7 метров был отремонтирован два года назад.