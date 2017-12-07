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Движение по аварийному мосту в Житковичском районе запретили для всех
08.12.2017 13:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек — Sputnik. Треснувший автомобильный мост в Житковичском районе решили закрыть как для автомобилей, так и для пешеходов, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.
В четверг местный житель сообщил о
На следующий день было принято решение запретить использование моста для автомобилей и пешеходов, сообщили в МЧС.
"В пятницу проходило заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем было принято решение о полном запрещении использовании моста, в том числе пешеходами", — отметили в ведомстве.
Сообщается, что спасатели на катерах будут временно переправлять жителей окрестных деревень на другой берег.
"МЧС совместно со всеми операторами сотовой связи организует СМС-оповещение о закрытии моста жителей Житковичского, Лунинецкого, Лельчицкого, Столинского, Солигорского районов", — сообщили в Житковичском райисполкоме.
К услугам легковых автомобилей – паромная переправа деревни Снядин, которую перевели на круглосуточный режим работы. Также начато сооружение временной дороги до Припяти из деревень Черничи и Борки. Кроме того обустраивается временная грунтовка к Снядину.
Мост длиной 888,7 метров был отремонтирован два года назад.
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Мост, трещину в котором обнаружил в четверг местный житель, был отремонтирован два года назад.
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