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На Буйничском поле в Могилеве начали строить новый храм в память о защитниках города

08.12.2017 14:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Новый храм начали строить на территории мемориала «Буйничское поле» в память о героическом прошлом защитников Могилева. В 1941 году 23 дня красноармейцы и горожане обороняли областной центр. На месте будущего храма освятили и заложили первый камень.

По словам епископа Могилевского и Мстиславского Софрония, покровителем храма будет Иоанн Креститель. Его возведут на средства церкви и прихожан. А на кирпичах напишут имена меценатов.

 
Теги: Могилев
 
 
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Храм будут строить на средства церкви и прихожан. А в его стенах будут кирпичи с именами меценатов.

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