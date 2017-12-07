На Буйничском поле в Могилеве начали строить новый храм в память о защитниках города

Новый храм начали строить на территории мемориала «Буйничское поле» в память о героическом прошлом защитников Могилева. В 1941 году 23 дня красноармейцы и горожане обороняли областной центр. На месте будущего храма освятили и заложили первый камень.

По словам епископа Могилевского и Мстиславского Софрония, покровителем храма будет Иоанн Креститель. Его возведут на средства церкви и прихожан. А на кирпичах напишут имена меценатов.