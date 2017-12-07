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На Буйничском поле в Могилеве начали строить новый храм в память о защитниках города
08.12.2017 14:27 — Новости Общества | Tut.by
Новый храм начали строить на территории мемориала «Буйничское поле» в память о героическом прошлом защитников Могилева. В 1941 году 23 дня красноармейцы и горожане обороняли областной центр. На месте будущего храма освятили и заложили первый камень.
По словам епископа Могилевского и Мстиславского Софрония, покровителем храма будет Иоанн Креститель. Его возведут на средства церкви и прихожан. А на кирпичах напишут имена меценатов.
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Храм будут строить на средства церкви и прихожан. А в его стенах будут кирпичи с именами меценатов.
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