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Погода в выходные: осадки и температура выше нормы

08.12.2017 14:38 — Новости Общества | Tut.by  
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В предстоящие выходные атмосферные фронты обусловят в Беларуси неустойчивую с осадками и повышенным температурным фоном погоду. Об этом TUT.BY рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.


Фото: Игорь Матвеев

В субботу, 9 декабря, ночью не обойдется без небольших осадков, днем под влиянием фронтального раздела на большей части территории Беларуси пройдут осадки — мокрый снег, дождь. В отдельных районах страны ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха по стране минимальная ночью в пределах −3…+2°С, максимальная температура днем −1…+4°С.

10 декабря, в воскресенье, атмосферные фронты обусловят ночью на большей части территории, днем преимущественно по восточной половине страны осадки — мокрый снег, дождь. В отдельных районах, преимущественно по востоку страны, ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, туман. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течение суток составит −3…+3°С.

В понедельник, 11 декабря, в отдельных районах Беларуси кратковременный снег, мокрый снег, днем по юго-западу страны дождь, слабый гололед. На дорогах местами гололедица. В ночь на понедельник подморозит и к утру температура воздуха по стране понизится до -1... -7°С, максимальная температура днем составит −3…+3°С.

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В ночь на понедельник подморозит и к утру температура воздуха по стране понизится до -1... -7°С, максимальная температура днем составит −3…+3°С.

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