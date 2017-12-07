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К концу 2022 году в Беларуси вместо бумажных медицинских карт пациентов введут электронные

08.12.2017 14:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Планируется, что к концу 2022 года вместо бумажных медицинских карт белорусы смогут пользоваться электронными. Это значит, что вся информация с историями болезней будет храниться в электронном виде, а не в бумажном, как сейчас. Об этом рассказала Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава во время конференции «Добровольное информированное согласие как основополагающий принцип защиты прав человека в сфере биомедицины».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По ее словам, сейчас в рамках займа Всемирного банка в Беларуси разрабатывают единую информационную систему здравоохранения. 9 декабря концепцию будут обсуждать на уровне министра здравоохранения.

Планируется, что к концу 2022 года эта система заработает по всей стране. Это значит, что у пациентов будут электронные личные кабинеты. Войдя в них через интернет, можно будет записываться к врачу, получать рецепты, запрашивать выписки из поликлиники.

У врачей также будет доступ к электронной системе, но в пределах их функциональных возможностей. Администраторы учреждений здравоохранения в том числе смогут пользоваться новой системой, чтобы контролировать работу.

Однако, некоторые граждане не хотят, чтобы информация о них попадала в единый электронный реестр.

— Уже сейчас ежемесячно поступают обращения граждан: 10−50 человек их подписывают, указывая, что не хотят, чтобы их данные находились в электронной системе здравоохранения. Для таких пациентов мы обязаны будем оставить ведение бумажной документации. Но я думаю, что 99,9% населения все-таки будет внесено в этот единый электронный реестр с единой централизованной базой данных, — заметила Елена Богдан.

 
 
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Планируется, что к концу 2022 года вместо бумажных медицинских карт белорусы смогут пользоваться электронными. Это значит, что вся информация с историями болезней...

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