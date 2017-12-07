Дмитрию Медведеву показали гомельский РНПЦ радиационной медицины

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках своего визита в Гомель посетил в пятницу РНПЦ радиационной медицины и экологии человека в Гомеле, крупнейший в Беларуси центр, оказывающий помощь пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.



© Sputnik/ Екатерина Штукина Заседание союзного Совмина пройдет в пятницу в Гомеле

Председатель правительства России прибыл в Гомель для участия в заседании Совета министров Союзного государства и участия в двусторонних российско-белорусских переговорах.

В рамках визита российский премьер посетил РНПЦ радиационной медицины и экологии человека. О деятельности центра премьер-министрам России и Беларуси рассказал его руководитель, доктор медицинских наук Александр Рожко.



© Sputnik/ Александр Астафьев Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков посетили РНПЦ радиационной медицины и экологии человека в Гомеле

Главы правительств России и Беларуси посетили детское отделение гематологии, пациенты которого подарили им поделки в виде флагов двух стран. Дмирию Медведеву показали лабораторию РНПЦ, укомплектованную новейшим высокотехнологичным оборудованием. Глава РНПЦ заметил, что стоимость услуг, оказываемых Центром на 30-40% ниже, чем стоят аналогичные в Москве.



© Sputnik / Виктор Толочко Правительство РФ одобрило упрощение миграционных отношений с Беларусью

РНПЦ радиационной медицины и экологии человека специализируется на оказании медицинской помощи населению, пострадавшему от чернобыльской катастрофы в 1986 году. Открыт 31 декабря 2002 года.

Это ведущий научно-практический центр Белоруссии, оказывающий специализированную и высокотехнологическую медицинскую помощь 4-го уровня не только пострадавшему в результате аварии на Чернобыльской АЭС, но и населению Белоруссии, гражданам ближнего и дальнего зарубежья по направлениям, как иммунопатология, гематология, трансплантация органов и тканей, микрохирургия глаза, эндокринология, гинекология и другие.

Из бюджета Союзного государства с 1998 по 2016 год в рамках чернобыльских программ направлено в центр 450 миллионов рублей. За последние два года — почти 109 миллионов рублей.

Проектом бюджета Союзного государства на 2018 год Минздраву Белоруссии на реализацию мероприятий запланировано 50 миллионов рублей.

В центре ежегодно проходят диагностику и лечение порядка 3 тысяч пациентов из 23 стран мира, в том числе около 2,5 тысяч — граждан России.

Почти 60 тысяч пациентов ежегодно обслуживаются в условиях поликлиники, более 14 тысяч пациентов в год проходят лечение в условиях стационара.