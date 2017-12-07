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"Это преступление!". В Молодечно жители и архитекторы спорили об уплотнении дворов многоэтажками
08.12.2017 14:51 — Новости Общества | Tut.by
На прошлой неделе в Молодечно презентовали проекты двух девятиэтажек в районе жилых домов по улицам Великий Гостинец 117, 119 и Мира 10, 12. Архитекторы обещают уплотнить дворы с учетом всех норм. А жители домов по Великому Гостинцу не верят в это и утверждают, что у них есть официальный запрет на строительство, выданный еще в 1996 году. Об этом
Из презентации мероприятие быстро переросло в горячие дебаты. Еще до его начала зал гудел голосами недовольных молодечненцев.
— Не хотим смотреть на ваши картинки, нам от них тошно, — шептались пожилые женщины на первых рядах.
— Нам из-за этой девятиэтажки солнце теперь вообще не светит, — говорили другие.
— Это преступление! — распалялись третьи.
Начальник отдела архитектуры Светлана Хрусталева пыталась снизить градус напряжения и призывала всех к спокойствию и взаимоуважению.
— Уважаемые граждане, — обратилась она, — поймите, еще никто здесь ничего не строит. Есть только акт выбора участка, который позволяет на нем проектировать. Если проекты не пройдут экспертизу, никакой стройки не будет.
Несмотря на то, что у присутствующих разные адреса — Мира и Великий Гостинец — проблемы у них общие. Если девятиэтажки все-таки возведут, дома будут стоять «окна в окна», большинство квартир лишатся солнечного света, не будет хватать парковок, которые и сейчас в дефиците, а детям и подросткам станет негде проводить досуг.
«Для кого мы уплотняемся?»
Один из коротких монологов жительницы Молодечно сорвал аплодисменты присутствующих:
— Вот вы говорите, 11 000 человек стоит в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в Молодечно. А давайте проанализируем, сколько квартир попало реально нуждающимся? Звонишь в УКС, спрашиваешь, кто может купить квартиру в только что построенном доме. И в ответ слышишь: любой желающий, даже минчанин или москвич. О чем это говорит? Для кого мы уплотняемся?
Светлана Хрусталева в ответ на такое мнение молодечненки привела контраргумент:
— Сейчас УКС строит два долевых дома. И на сегодняшний день в 36-квартирный дом по Будавников только нуждающиеся подали 280 заявлений. И это первоочередные категории граждан — многодетные семьи, сироты.
«Как вводить новый дом при дряхлых сетях?»
Один из мужчин, выслушав возмущения сограждан, также решил задать свой вопрос. Он сомневается, и в этом его поддерживают соседи, что старые сети выдержат возведение новой многоэтажки.
— Существует водопровод, мощность которого рассчитана на подачу домов, которые в этом районе есть. И я могу сказать, что в нашем доме № 119 (по ул. Великий Гостинец) с 7-го по 10-й этаж уже сейчас вода плохо поступает, а порой ее вовсе нет. Что вы будете делать, когда возведете новый дом? Ведь потребность воды увеличится, а мощности не будет хватать?
— Нашим домам 50 лет, — подключается его соседка. — Каждый раз, когда включают отопление, трубы рвутся. И как вы думаете на этих несчастных полуживых, дряхлых коммуникациях строить 9-этажный дом?
Главный инженер УКСа Андрей Казунка считает, что средства, выделенные на проектируемый дом, позволят реконструировать существующие сети и облагородить дворы. Живые примеры тому — недавно построенные дома на Великом Гостинце и Волынца.
— Вы поймите, — объясняет он. — В бюджете на эксплуатацию города средств не хватает. Многие позиции «Коммунальник» не может закрыть. Строительство определенных домов помогает городу в реконструкции тепловых сетей, водопровода, канализации, в обустройстве дворов. Мы на 100% уверены, что эти районы будут благоустроены дополнительно.
«Вы сейчас последний кусок солнца у меня забираете»
Среди пришедших на встречу с архитекторами были не только пожилые люди, но и молодые пары, семьи с детьми. Один из таких молодых мужчин отметил, что проектирование новых домов вызывает вопрос соблюдения не только технических норм, но и «человеческих». По его словам, уже сейчас близлежащие сады переполнены. И свою дочь ему приходится возить в детский сад на Лесных. Та же участь, считает он, ожидает и жильцов потенциальной новостройки.
— Мы не против строительства, — подчеркивает он. — Я сам среди этих 11 000 людей, которым нужно улучшить жилищные условия. Но не на головах же строить! Эта новостройка станет ровно напротив моего окна, на четыре этажа выше него. А где свет? Я каждый год меняю обои из-за сырости. Вы сейчас последний кусок солнца у меня забираете!
Сквозь одобряющие возгласы и недовольные комментарии прозвучал голос директора ООО ПСП «Проектстрой» Ивана Авчинникова. Он отметил, что разделяет настроение людей и на их месте также был бы против строительства этих домов. Некоторые из аргументов жителей он считает обоснованными и даже принимает их.
— Но я также понимаю и руководство Молодечно, которое в таких условиях выбирает участки для строительства и пытается хоть как-то решить проблему уплотнения города, — заявил он. — В городе не хватает новых площадок, а чтобы получить пахотную землю возле 6 или 7 микрорайонов, нужно разрешение Президента. Хочется найти компромисс, чтобы и проблемы с очередью решились, и застройщик был доволен и ваши интересы не ущемлялись. Я уверен, что можно построить дома, не нарушая строительных, санитарных норм и действующих нормативов по застройке городских территорий. Инсоляция проверялась как соседних домов, так и проектируемого дома. Специалисты делали расчеты. Дом здесь посажен не случайно, — сказал Иван Авчинников.
В конце мероприятия жительница дома по Великому Гостинцу Вера Владимировна показала журналистам документы, которые, по ее мнению, поставили бы точку в «конфликте» жильцов и архитекторов.
В 1996 году, когда этот двор также собирались уплотнять, его жильцы написали коллективное письмо в тогдашнюю службу контроля Президента Республики Беларусь. В результате они добились запрета на строительство с объясняющей формулировкой «в связи с предельным увеличением плотности застройки группы домов по проспекту Великий Гостинец 117, 119 и улицы Ф. Скорины 2, 2а и 4 и отсутствием согласия жильцов прилегающей застройки».
Ответ на коллективное письмо жителей Великого Гостинца в службу контроля Президента Республики Беларусь, полученный в 1996 году
— Это решение никто не отменял, оно действует, — уверена Вера Владимировна. — Нам говорят: запрет от 1996 года, ему уже сколько лет? Но ведь и Конституция у нас в 1996 году была принята и ее никто еще не отменял.
Общественное обсуждение архитектурно-планировочных концепций объектов строительства продлится до 22 декабря. Ознакомиться с материалами можно по 12 декабря на сайте Молодечненского райисполкома, а также в вестибюле здания Централизованной клубной системы по рабочим дням с 8.00 до 20.00.
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Жители домов по Великому Гостинцу утверждают, что у них есть официальный запрет на строительство. И он был выдан еще в 1996 году.
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