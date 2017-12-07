На прошлой неделе в Молодечно презентовали проекты двух девятиэтажек в районе жилых домов по улицам Великий Гостинец 117, 119 и Мира 10, 12. Архитекторы обещают уплотнить дворы с учетом всех норм. А жители домов по Великому Гостинцу не верят в это и утверждают, что у них есть официальный запрет на строительство, выданный еще в 1996 году. Об этом пишет Край.by.





Из презентации мероприятие быстро переросло в горячие дебаты. Еще до его начала зал гудел голосами недовольных молодечненцев.

— Не хотим смотреть на ваши картинки, нам от них тошно, — шептались пожилые женщины на первых рядах.

— Нам из-за этой девятиэтажки солнце теперь вообще не светит, — говорили другие.

— Это преступление! — распалялись третьи.



Главный архитектор проектов Александр Назаров и директор Проектстроя Иван Авчинников у проектов новых домов



Планируемая девятиэтажка на улице Мира

Начальник отдела архитектуры Светлана Хрусталева пыталась снизить градус напряжения и призывала всех к спокойствию и взаимоуважению.

— Уважаемые граждане, — обратилась она, — поймите, еще никто здесь ничего не строит. Есть только акт выбора участка, который позволяет на нем проектировать. Если проекты не пройдут экспертизу, никакой стройки не будет.



Так может выглядеть дом на улице Великий Гостинец



Но жильцы домов настроены скептически даже к потенциальному строительству. Они считают, что при такой плотной застройке плохо будет и новоселам и уж тем более местным.





Несмотря на то, что у присутствующих разные адреса — Мира и Великий Гостинец — проблемы у них общие. Если девятиэтажки все-таки возведут, дома будут стоять «окна в окна», большинство квартир лишатся солнечного света, не будет хватать парковок, которые и сейчас в дефиците, а детям и подросткам станет негде проводить досуг.

«Для кого мы уплотняемся?»

Один из коротких монологов жительницы Молодечно сорвал аплодисменты присутствующих:

— Вот вы говорите, 11 000 человек стоит в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в Молодечно. А давайте проанализируем, сколько квартир попало реально нуждающимся? Звонишь в УКС, спрашиваешь, кто может купить квартиру в только что построенном доме. И в ответ слышишь: любой желающий, даже минчанин или москвич. О чем это говорит? Для кого мы уплотняемся?





Светлана Хрусталева в ответ на такое мнение молодечненки привела контраргумент:

— Сейчас УКС строит два долевых дома. И на сегодняшний день в 36-квартирный дом по Будавников только нуждающиеся подали 280 заявлений. И это первоочередные категории граждан — многодетные семьи, сироты.

«Как вводить новый дом при дряхлых сетях?»

Один из мужчин, выслушав возмущения сограждан, также решил задать свой вопрос. Он сомневается, и в этом его поддерживают соседи, что старые сети выдержат возведение новой многоэтажки.

— Существует водопровод, мощность которого рассчитана на подачу домов, которые в этом районе есть. И я могу сказать, что в нашем доме № 119 (по ул. Великий Гостинец) с 7-го по 10-й этаж уже сейчас вода плохо поступает, а порой ее вовсе нет. Что вы будете делать, когда возведете новый дом? Ведь потребность воды увеличится, а мощности не будет хватать?

— Нашим домам 50 лет, — подключается его соседка. — Каждый раз, когда включают отопление, трубы рвутся. И как вы думаете на этих несчастных полуживых, дряхлых коммуникациях строить 9-этажный дом?

Главный инженер УКСа Андрей Казунка считает, что средства, выделенные на проектируемый дом, позволят реконструировать существующие сети и облагородить дворы. Живые примеры тому — недавно построенные дома на Великом Гостинце и Волынца.





— Вы поймите, — объясняет он. — В бюджете на эксплуатацию города средств не хватает. Многие позиции «Коммунальник» не может закрыть. Строительство определенных домов помогает городу в реконструкции тепловых сетей, водопровода, канализации, в обустройстве дворов. Мы на 100% уверены, что эти районы будут благоустроены дополнительно.

«Вы сейчас последний кусок солнца у меня забираете»

Среди пришедших на встречу с архитекторами были не только пожилые люди, но и молодые пары, семьи с детьми. Один из таких молодых мужчин отметил, что проектирование новых домов вызывает вопрос соблюдения не только технических норм, но и «человеческих». По его словам, уже сейчас близлежащие сады переполнены. И свою дочь ему приходится возить в детский сад на Лесных. Та же участь, считает он, ожидает и жильцов потенциальной новостройки.

— Мы не против строительства, — подчеркивает он. — Я сам среди этих 11 000 людей, которым нужно улучшить жилищные условия. Но не на головах же строить! Эта новостройка станет ровно напротив моего окна, на четыре этажа выше него. А где свет? Я каждый год меняю обои из-за сырости. Вы сейчас последний кусок солнца у меня забираете!





Сквозь одобряющие возгласы и недовольные комментарии прозвучал голос директора ООО ПСП «Проектстрой» Ивана Авчинникова. Он отметил, что разделяет настроение людей и на их месте также был бы против строительства этих домов. Некоторые из аргументов жителей он считает обоснованными и даже принимает их.





— Но я также понимаю и руководство Молодечно, которое в таких условиях выбирает участки для строительства и пытается хоть как-то решить проблему уплотнения города, — заявил он. — В городе не хватает новых площадок, а чтобы получить пахотную землю возле 6 или 7 микрорайонов, нужно разрешение Президента. Хочется найти компромисс, чтобы и проблемы с очередью решились, и застройщик был доволен и ваши интересы не ущемлялись. Я уверен, что можно построить дома, не нарушая строительных, санитарных норм и действующих нормативов по застройке городских территорий. Инсоляция проверялась как соседних домов, так и проектируемого дома. Специалисты делали расчеты. Дом здесь посажен не случайно, — сказал Иван Авчинников.

В конце мероприятия жительница дома по Великому Гостинцу Вера Владимировна показала журналистам документы, которые, по ее мнению, поставили бы точку в «конфликте» жильцов и архитекторов.

В 1996 году, когда этот двор также собирались уплотнять, его жильцы написали коллективное письмо в тогдашнюю службу контроля Президента Республики Беларусь. В результате они добились запрета на строительство с объясняющей формулировкой «в связи с предельным увеличением плотности застройки группы домов по проспекту Великий Гостинец 117, 119 и улицы Ф. Скорины 2, 2а и 4 и отсутствием согласия жильцов прилегающей застройки».





Ответ на коллективное письмо жителей Великого Гостинца в службу контроля Президента Республики Беларусь, полученный в 1996 году

— Это решение никто не отменял, оно действует, — уверена Вера Владимировна. — Нам говорят: запрет от 1996 года, ему уже сколько лет? Но ведь и Конституция у нас в 1996 году была принята и ее никто еще не отменял.





Общественное обсуждение архитектурно-планировочных концепций объектов строительства продлится до 22 декабря. Ознакомиться с материалами можно по 12 декабря на сайте Молодечненского райисполкома, а также в вестибюле здания Централизованной клубной системы по рабочим дням с 8.00 до 20.00.