Магазин «Торты» на Козлова, 4 снова заработал после небольшого ремонта. Как выглядит обновленный объект сети "Постторг" с кафетерием, который был тут в советское время — в материале TUT.BY.





На ремонт магазин закрыли 18 октября, а открыли уже 8 декабря. После ремонта в магазине стало больше места и товаров. В магазине все также продаются торты собственного производства «Постторг», а также от других поставщиков. Всего в ассортименте примерно 100 наименований этих кондитерских изделий.

Появилась здесь и барная стойка с фотографиями Минска. Правда, свободно и комфортно там будут чувствовать себя пару человек.

В меню кафетерия есть кофе, чаи, соки, напитки, кондитерские изделия. Кофе стоит 2,5−3,5 рубля. Пирожное наполеон — 74 копейки, корзиночка — 1,4 рубля, эклеры по 70 копеек. Распивать алкоголь здесь категорически запрещено.













Заходят оценить магазин подруги Елена и Надежда. Женщины говорят, что приходили сюда, когда были еще совсем маленькие. В советское время, по их воспоминаниям, тут был большой кафетерий со столами, от которого позже руководство магазина отказалось.

— Перед тем, как пойти в кинотеатр, заходили сюда и пили молочные коктейли. Зашли из таких ностальгических чувств посмотреть. Мы думали, что магазин наполовину переоборудуют под кофейню, как это было раньше, а не под продовольственный магазин. Чтобы была возможность перекусить сэндвичи, хот-доги за столиками. А так, сколько человек поместится за этой стойкой?





Увидев с улицы, что магазин открыли, студентки архитектурно-строительного колледжа Кристина и Ульяна заходят внутрь со словами: «О, интересно, что там после ремонта». Девушки покупают пирожные и рассказывают, что теперь стало больше места и кассы расположены удобнее.

— После ремонта нам магазин больше нравится. На перерывах можно забежать, перекусить что-нибудь. И нам интересно посмотреть, что тут изменилось после ремонта, потому что это как раз наш профиль. Стойка кафетерия — это очень удобно.





— Я не была тут до ремонта, а сегодня зашли с ребенком купить пирожные. Взяла трубочки с кремом сыну. Выглядит сейчас все прилично, цены приемлемые. Кафетерий тоже хорошо. Если без ребенка, то можно и остаться кофе выпить, — говорит одна из первых покупательниц Мария.



