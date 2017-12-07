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Без автобуса. Минчанин зимой на велосипеде возит дочку с ДЦП на учебу и проезжает по 20 км в день
08.12.2017 15:12 — Новости Общества | Tut.by
Минчанин Дмитрий Тимашков каждый день возит дочку в центр коррекционного обучения: на велосипеде с коляской-прицепом. Девочка с ДЦП на учебу и обратно проезжает по 10 километров, а это значит, что отец — 20 (утром и вечером в обе стороны). Друзья помогли купить зимний байк, но семья надеется, что детей снова начнут возить на специальном автобусе — сейчас он не на ходу.
Минчанин Дмитрий Тимашков, известный как
С апреля 2017 года Лиля занимается в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ленинского района, это и есть ее школа. Занятия — каждый день, с 9 до 18. Коррекционный центр находится на проспекте Рокоссовского, в Серебрянке, семья живет на Игуменском тракте, в Лошице. Отец каждый день по утрам везет Лилю в школу пять километров, а по вечерам — домой, снова пять километров. Девочка едет в специальной коляске, которая цепляется к велосипеду.
— Раньше нас нередко подвозил специальный автобус. И не только нас — в округе много детей, которых нужно возить в коррекционный центр, — рассказывает Дмитрий Тимашков. — В сентябре пришли на занятия и нам сказали, что подвоза больше не будет, автобус стоит. Весной я тоже нередко возил дочку на велосипеде, но всегда знал: если шину проткнул, велосипед сломался, дождь пошел, то всегда можем поехать автобусом. Это правильно. А вот то, как происходит сейчас, — неправильно. Лошицу и Серебрянку разделяет речка, общественным транспортом добираться долго, он делает большой крюк. Это очень непростой для нас вариант, особенно когда транспорт забит людьми.
Еще недавно Тимашковы добирались до коррекционного центра на обычном летнем велосипеде. Скользко — несколько раз Лилькин папа упал, только после этого понял, что нужен зимний байк. Но с финансами туго. Тимашков написал о своей проблеме в соцсетях — и знакомые отозвались: на устойчивый велосипед «по сезону» собрали за сутки. Теперь добираться в школу и обратно стало безопасней.
— Люди отозвались, спасибо большое! Но я понимаю, что велик все равно не выход при сильном морозе, снеге, при дожде. И тем более не выход для всех остальных, кто возит детей с инвалидностью. В семье знакомых, после того, как подвоз отменили, ребенка в коррекционный центр каждый день на машине возит дедушка. Утром везет ребенка на автомобиле, оставляет машину возле школы, чтобы сэкономить бензин, стесненность в средствах — это общая беда для таких семей, как наши. Сам возвращается домой в Лошицу на троллейбусе, потом вечером снова едет на троллейбусе забирать ребенка, сажает того в машину, и уже так едут домой. Вот такой путь люди проделывают, чтобы дети могли попасть на учебу.
О том, что автобус очень нужен, Дмитрий Тимашков писал чиновникам. В конце ноября ответили: подвоза нет, потому что автобус не прошел техосмотр. К тому же, зимой его использовать для перевозки детей все равно нельзя — в мороз не заводится, салон не отапливается. Директор коррекционного центра пишет, что ищет способы организовать подвоз, ищет водителя, обращался по этому поводу и в Минсктранс.
— Но это не ответ на мой вопрос. У меня есть проблема — нужно сделать так, чтобы ребенок в школу попадал, а не выяснить, почему в центре водителя нет, — не доволен ответом Дмитрий Тимашков.
Руководитель районного отдела образования предлагал Тимашкову такой выход: зимой присылать к Лиле специалиста коррекционного центра домой.
— Но это возвращение к надомному обучению, которое мы прошли много лет назад. Ребенку нужен коллектив, только там он растет. Самое главное обучение для таких детей даже не в наших образовательных программах, а в том, что он находится с другими детьми — одевается, принимает пищу. Просто так закрыть ребенка дома — это вообще каменный век. Люди нам помогают, но хочется верить, что и государство отреагирует на проблему с подвозом детей в коррекционные центры адекватно — и у нас получится добираться в школу и в снег, и в морозы. У нас все дети имеют право на образование — значит, им как-то нужно этим правом пользоваться.
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Минчанин Дмитрий Тимашков каждый день возит дочку в центр коррекционного обучения: на велосипеде с коляской-прицепом. Девочка с ДЦП на учебу и обратно проезжает по...
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