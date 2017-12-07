Без автобуса. Минчанин зимой на велосипеде возит дочку с ДЦП на учебу и проезжает по 20 км в день

Минчанин Дмитрий Тимашков каждый день возит дочку в центр коррекционного обучения: на велосипеде с коляской-прицепом. Девочка с ДЦП на учебу и обратно проезжает по 10 километров, а это значит, что отец — 20 (утром и вечером в обе стороны). Друзья помогли купить зимний байк, но семья надеется, что детей снова начнут возить на специальном автобусе — сейчас он не на ходу.





Минчанин Дмитрий Тимашков, известный как Лилькин папа , воспитывает дочку, у которой ДЦП. Отец развивает ее умения , даже бегает с Лилей марафоны . Эта семья помогает и другим: два года назад Тимашков организовал команду «Крылья ангелов» — в ней родители могут заниматься спортом вместе с детьми, у которых тяжелая инвалидность.

С апреля 2017 года Лиля занимается в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ленинского района, это и есть ее школа. Занятия — каждый день, с 9 до 18. Коррекционный центр находится на проспекте Рокоссовского, в Серебрянке, семья живет на Игуменском тракте, в Лошице. Отец каждый день по утрам везет Лилю в школу пять километров, а по вечерам — домой, снова пять километров. Девочка едет в специальной коляске, которая цепляется к велосипеду.





— Раньше нас нередко подвозил специальный автобус. И не только нас — в округе много детей, которых нужно возить в коррекционный центр, — рассказывает Дмитрий Тимашков. — В сентябре пришли на занятия и нам сказали, что подвоза больше не будет, автобус стоит. Весной я тоже нередко возил дочку на велосипеде, но всегда знал: если шину проткнул, велосипед сломался, дождь пошел, то всегда можем поехать автобусом. Это правильно. А вот то, как происходит сейчас, — неправильно. Лошицу и Серебрянку разделяет речка, общественным транспортом добираться долго, он делает большой крюк. Это очень непростой для нас вариант, особенно когда транспорт забит людьми.



Маршрут Дмитрия Тимашкова и Лили от дома к учебе. Такое растояние Дмитрий за день проезжает четыре раза. Скриншот: Дмитрий Тимашков

Еще недавно Тимашковы добирались до коррекционного центра на обычном летнем велосипеде. Скользко — несколько раз Лилькин папа упал, только после этого понял, что нужен зимний байк. Но с финансами туго. Тимашков написал о своей проблеме в соцсетях — и знакомые отозвались: на устойчивый велосипед «по сезону» собрали за сутки. Теперь добираться в школу и обратно стало безопасней.





— Люди отозвались, спасибо большое! Но я понимаю, что велик все равно не выход при сильном морозе, снеге, при дожде. И тем более не выход для всех остальных, кто возит детей с инвалидностью. В семье знакомых, после того, как подвоз отменили, ребенка в коррекционный центр каждый день на машине возит дедушка. Утром везет ребенка на автомобиле, оставляет машину возле школы, чтобы сэкономить бензин, стесненность в средствах — это общая беда для таких семей, как наши. Сам возвращается домой в Лошицу на троллейбусе, потом вечером снова едет на троллейбусе забирать ребенка, сажает того в машину, и уже так едут домой. Вот такой путь люди проделывают, чтобы дети могли попасть на учебу.



Тот самый автобус, на котором детей из Ленинского района Минска в прошлом учебном году свозили в коррекционный центр

О том, что автобус очень нужен, Дмитрий Тимашков писал чиновникам. В конце ноября ответили: подвоза нет, потому что автобус не прошел техосмотр. К тому же, зимой его использовать для перевозки детей все равно нельзя — в мороз не заводится, салон не отапливается. Директор коррекционного центра пишет, что ищет способы организовать подвоз, ищет водителя, обращался по этому поводу и в Минсктранс.

— Но это не ответ на мой вопрос. У меня есть проблема — нужно сделать так, чтобы ребенок в школу попадал, а не выяснить, почему в центре водителя нет, — не доволен ответом Дмитрий Тимашков.

Руководитель районного отдела образования предлагал Тимашкову такой выход: зимой присылать к Лиле специалиста коррекционного центра домой.





— Но это возвращение к надомному обучению, которое мы прошли много лет назад. Ребенку нужен коллектив, только там он растет. Самое главное обучение для таких детей даже не в наших образовательных программах, а в том, что он находится с другими детьми — одевается, принимает пищу. Просто так закрыть ребенка дома — это вообще каменный век. Люди нам помогают, но хочется верить, что и государство отреагирует на проблему с подвозом детей в коррекционные центры адекватно — и у нас получится добираться в школу и в снег, и в морозы. У нас все дети имеют право на образование — значит, им как-то нужно этим правом пользоваться.