МИНСК, 8 дек — Sputnik. Подземный переход возле ТЦ "Замок", рядом с которым в субботу произошло смертельное ДТП, строить не будут, сообщили Sputnik в пресс-службе Мингорисполкома.



© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома Подробности смертельного ДТП возле "Замка": ЗИЛ не прошел техосмотр

В четверг был ликвидирован наземный пешеходный переход возле ТЦ "Замок" после того, как в субботу грузовик ЗИЛ совершил наезд на группу людей , которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. Погибла девочка, четыре человека получили травмы.

"Необходимости строительства нового подземного перехода в настоящий момент нет. Если такая необходимость возникнет, городские власти вернутся к рассмотрению данного вопроса", — сообщили в исполкоме.

Специалисты отметили, что закрыть пешеходный переход решили с целью обеспечения безопасности пешеходов на данном участке. В принятии решения принимали участие специалисты ГАИ и иные эксперты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Сообщается, что со стороны выставочного центра Белэкспо также закрыта остановка общественного транспорта и сохранена возле ТЦ "Замок". Для пассажиров общественного транспорта и пешеходов переход проспекта Победителей организован по подземному переходу, расположенному в шаговой доступности на пересечении проспекта и улицы Саперов.

Смотрите, как восприняли закрытие наземного перехода минчане, в видео Sputnik Беларусь .