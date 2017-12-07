|
Подземный переход возле ТЦ "Замок" в Минске строить не будут
08.12.2017 15:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек — Sputnik. Подземный переход возле ТЦ "Замок", рядом с которым в субботу произошло смертельное ДТП, строить не будут, сообщили Sputnik в пресс-службе Мингорисполкома.
© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В четверг был
"Необходимости строительства нового подземного перехода в настоящий момент нет. Если такая необходимость возникнет, городские власти вернутся к рассмотрению данного вопроса", — сообщили в исполкоме.
Специалисты отметили, что закрыть пешеходный переход решили с целью обеспечения безопасности пешеходов на данном участке. В принятии решения принимали участие специалисты ГАИ и иные эксперты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Сообщается, что со стороны выставочного центра Белэкспо также закрыта остановка общественного транспорта и сохранена возле ТЦ "Замок". Для пассажиров общественного транспорта и пешеходов переход проспекта Победителей организован по подземному переходу, расположенному в шаговой доступности на пересечении проспекта и улицы Саперов.
Смотрите, как восприняли закрытие наземного перехода минчане, в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наземный переход на проспекте Победителей закрыли в четверг после смертельного ДТП, унесшего жизнь 11-летней девочки.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии