Безвизовый въезд в Беларусь через аэропорт планируется увеличить до 10 дней в 2018 году

8 декабря, Мир /Корр. БЕЛТА/. Безвизовый въезд в Беларусь через аэропорт может быть увеличен до 10 дней в 2018 году. Об этом сообщил сегодня на выездном заседании в Мире Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам заместитель начальника Главного консульского управления МИД Александр Ганевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о либерализации в вопросе безвизового въезда, Александр Ганевич рассказал, что в 2018 году безизовый въезд на 10 дней планируется установить для прибывающих через аэропорт, на период II Европейских игр - на 30 дней и затем распространить его действие на все пункты пропуска. Этот план до 2021 года обсуждается всеми заинтересованными структурами.

Количество выданных виз в 2014-2015 годы доходило до 300 тыс. в год. Сумма составила $25 млн. В 2016 году выдано 275 тыс. виз. В нынешнем году, как ожидается, будет около 80 тыс. безвизовых въездов, т.е. снизится число выданных виз. Вместе с тем это не скажется финансовыми потерями для государства, поскольку происходит увеличение экспорта туристических услуг. За январь-август предоставлено туристических услуг на сумму около $90 млн, в то время как потери от невыданных виз составили порядка $12 млн. Это положительный опыт, и его надо развивать, отметил Александр Ганевич.-0-