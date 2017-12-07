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Срок безвизового въезда через аэропорт собираются увеличить до 10 дней уже в следующем году

08.12.2017 16:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Безвизовый въезд в Беларусь через аэропорт может быть увеличен до 10 дней в 2018 году, сообщил заместитель начальника Главного консульского управления МИД Александр Ганевич, передает БЕЛТА.

В Мире на выездном заседании постоянной комиссии парламента по международным делам Александр Ганевич рассказал, что в 2018 году безизовый въезд на 10 дней планируется установить для прибывающих через аэропорт, на период II Европейских игр — на 30 дней, и затем распространить его действие на все пункты пропуска. Этот план до 2021 года обсуждается всеми заинтересованными структурами.

Количество выданных виз в 2014—2015 годы доходило до 300 тыс. в год. Сумма составила $ 25 млн. В 2016 году выдано 275 тыс. виз. В этом году, как ожидается, будет около 80 тыс. безвизовых въездов, т.е. снизится число выданных виз. Вместе с тем это не скажется финансовыми потерями для государства, поскольку происходит увеличение экспорта туристических услуг.

За январь-август предоставлено туристических услуг на сумму около $ 90 млн, в то время как потери от невыданных виз составили порядка $ 12 млн. Это положительный опыт, и его надо развивать, отметил Александр Ганевич.

 
 
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В 2018 году безвизовый въезд на 10 дней планируется установить для прибывающих через аэропорт, на период II Европейских игр - на 30 дней и затем распространить его...

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Безвизовый въезд в Беларусь через аэропорт планируется увеличить до 10 дней в 2018 году
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