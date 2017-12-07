Лукашенко призвал белорусов выпивать как он – по праздникам

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр озвучил свою позицию по поводу предлагаемых мер по ограничению реализации в республике алкоголя: глава государства призывает последовать его примеру и выпивать только по праздникам.

В настоящее время в МВД Беларуси работают над проектом указа "О вопросах розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом", куда войдут предложения министерства, которые уже вызвали широкий резонанс в обществе.

"Я человек почти не пьющий, можно сказать, малопьющий. Но это моя позиция. Вот мы собрались здесь, у нас что, трезвенники здесь все. Давайте перестанем пить столько и будем по праздникам выпивать или по случаю открытия нового производства, и все будет нормально", – цитирует БелТА слова Лукашенко во время посещения ОАО "Камволь".

Глава государства также заявил, что запретами проблему пьянства в стране решить невозможно – следует уделять больше внимания активному и здоровому образу жизни.

"Для этого мы создали идеальные условия. В труднейшей ситуации построили столько объектов", – сказал президент.

По его словам, если начать закрывать "точки" со спиртным, вместо исчезнувшей одной в другом месте появятся две другие. Кроме того, возникнет проблема дефицита спиртного, появится черный рынок и потом "ловить это жулье".

Президент сообщил, что у него сейчас есть ряд предложений по решению данной проблемы, но рассматривать их он начнет после Нового года.

Как ранее сообщал Sputnik, МВД предлагает ввести единое время реализации алкогольной продукции – с 09:00 до 23:00, для крупных торговых объектов – обязательную торговлю алкоголем в отдельных залах, а также увеличить возраст, когда можно купить алкоголь, с 18 лет до 21 года.