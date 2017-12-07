МИНСК, 8 дек — Sputnik. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев раскритиковал выводы межведомственной комиссии Государственной корпорации "Росатом" о причинах появления в атмосфере в сентябре-октябре 2017 года изотопа рутений-106. В заключении "Росатома" говорилось, что источник рутения мог находиться на борту разрушившегося искусственного спутника.



© Sputnik/ Григорий Сысоев Росатом отреагировал на скандал с облаком рутения над Европой

"Ни мы, и, насколько мне известно, ни американцы не запускали спутников с рутением-106 на борту, и тем более, в атмосферу они не входили. Рутений теоретически мог использоваться для изготовления какого-либо прибора, но об этом было бы известно заранее. Полагаю, что слово "может" в выводах межведомственной комиссии является ключевым", — цитирует эксперта агентство РИА Новости .

Он напомнил, что на старых межпланетных станциях применялся другой изотоп — плутоний. Но месторасположение этих станций хорошо известно благодаря международным системам контроля за космическим пространством.

"О запусках спутника с реактором на борту было бы известно за несколько лет вперед. И даже если предположить, что было выведено на орбиту что-то сверхсекретное, обратный вход этого объекта в атмосферу не никак не прошел бы незамеченным, хотя бы даже благодаря системам NORAD", — объяснил Моисеев.

Превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений на Южном Урале были зафиксированы с 25 сентября до 1 октября. В пробах был обнаружен радиоизотоп Ru-106.

В конце сентября — начале октября присутствие рутения в атомосферном воздухе фиксировали во многих европейских странах, в том числе и в Беларуси. Рутений был обнаружен в районе Браслава, но, как подчеркивали специалисты Белгидромета , концентрации опасных веществ в атмосферном воздухе были очень маленькими.