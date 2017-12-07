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Белорусские электроскутеры поступят в продажу в I полугодии 2018 года
08.12.2017 16:12 — Новости Общества | БелТА
8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские электроскутеры поступят в продажу в I полугодии 2018 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон" Национальной академии наук Николай Янкевич.
"Мы в последнее время занимались разработкой отечественного электроскутера и достигли положительной динамики. Проведены испытания, получен хороший результат. В первом полугодии следующего года 200 белорусских электроскутеров поступят в продажу", - рассказал Николай Янкевич.
Разработчики занимаются организацией производства отечественных изделий индивидуального электротранспорта: электровелосипедов, электроскутеров, электросамокатов, гироскутеров, электровелорикш, электроскейтов и т.д. "Реализация этого глобального проекта рассчитана на два года. На заводе будет организован участок площадью примерно 10 тыс. кв.м, где будут изготавливаться изделия этой линейки", - отметил гендиректор завода.
В ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон" НАН Беларуси в этом году была проведена модернизация мотор-колеса для легких транспортных средств, разработан новый блок управления и программное обеспечение. Именно на базе этого мотор-колеса и разрабатывается индивидуальный электротранспорт.-0-
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8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские электроскутеры поступят в продажу в I полугодии 2018 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор ОАО...
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