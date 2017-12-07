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В Бресте мужчина выжил после удара ножом в сердце
08.12.2017 16:16 — Новости Общества | Tut.by
Жительница Бреста нанесла своему знакомому удар ножом в сердце. Потерпевшего спасли медики, а нападавшую наказали тюремным сроком.
Инцидент произошел 10 сентября. Две женщины проводили вечер в компании мужчины. Во время застолья между хозяином квартиры и его 37-летней гостьей возник конфликт, во время которого женщина схватила нож и ударила мужчину ножом в сердце, повредив сердечную мышцу. Нападавшая сама позвонила медикам и, с полной уверенностью в том, что нанесенная рана смертельная, сообщила об убийстве. Прибывшая на место бригада скорой увезла потерпевшего в реанимационное отделение больницы. Усилиями врачей мужчину удалось спасти.
Нападавшую задержали правоохранители. В райотделе женщина вела себя агрессивно и нанесла несколько ударов сотруднику милиции.
«7 ноября суд Московского района Бреста признал ее виновной в покушении на убийство и в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел и назначил 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — сообщил TUT.BY заместитель прокурора города Бреста Александр Воробей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Женщина, которая нанесла травму знакомому, сама позвонила медикам и по телефону сообщила об убийстве - думала, что не выживет.
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