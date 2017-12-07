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В подвале жилой многоэтажки в Минске нашли склад пиротехники
08.12.2017 16:15 — Новости Общества | Tut.by
На днях сотрудники милиции нашли в подвале одной из столичных многоэтажек на проспекте Рокоссовского склад пиротехники. Оказалось, товар общей стоимостью 20 тысяч долларов там хранил местный предприниматель. Подробности
В нарушение правил безопасности пиротехника хранилась в подвале жилого дома. В этой же пятиэтажке с семьей проживает индивидуальный предприниматель, которому принадлежит товар (и он ведет такой бизнес не первый год).
«Со слов предпринимателя, общая сумма изъятого товара составляет около 20 тысяч долларов. Количество единиц пиротехники составляет около 250 тысяч», — сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева.
Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям предпринимателя.
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Товар принадлежит предпринимателю и оценивается в 20 тысяч долларов. Милиция изъяла пиротехнику.
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