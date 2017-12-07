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Лукашенко пообещал, что теперь президентские костюмы будут шить из тканей "Камволя"

08.12.2017 16:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с новыми тканями, выпуск которых освоен в ОАО «Камволь» и пообещал, что теперь президентские костюмы будут шиться из тканей этого предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«То, что мне сейчас показали, — достойная ткань. И я сам себе подумал, больше не буду шить из какой-то чужой ткани костюмы, а буду покупать здесь. И внутреннее потребление у нас будет ориентировано на вас», — сказал глава государства.

В качестве гарантии качества выпускаемой продукции Александру Лукашенко подарили отрезы ткани для нового костюма. «Сошью. Обязательно», — отметил президент.

Кстати, уже во время посещения ОАО «Камволь» на некоторых из сопровождавших главу государства чиновниках были деловые костюмы из тканей этого предприятия.

Обращаясь к представителям трудового коллектива ОАО «Камволь», Александр Лукашенко подчеркнул важность жесткого соблюдения технологической дисциплины для обеспечения высокого качества продукции.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Глава государства добавил, что от состояния дел на производстве, вклада каждого на своем рабочем месте зависит и уровень зарплат, социальный пакет.

«Что мы планировали здесь, государство свою роль сыграло. Поэтому живите и работайте. Это ваше народное предприятие. Оно не принадлежит никакому частнику, и создало это предприятие ваше государство», — подчеркнул белорусский лидер.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с новыми тканями, выпуск которых освоен в ОАО "Камволь", и пообещал, что теперь президентские костюмы будут...

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