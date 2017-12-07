В ближайшее время Уголовный кодекс могут коснуться изменения. Совет по вопросам правовой и судебной деятельности при президенте утвердил план работы на 2018 год. Первый вынесенный вопрос — необходимость закрепления в УК понятия «уголовный проступок».



Фото взято с сайта: sk.gov.by

Сейчас в России активно обсуждают изменения в Уголовный кодекс, чуть больше месяца назад Верховный суд РФ опубликовал законопроект, который предлагает ввести понятие «уголовный проступок». Разработчики указывают: изменения законодательства должны привести к гуманизации. По их версии, преступления небольшой тяжести (мелкая кража, оскорбление, нанесение легких телесных повреждений) будут отнесены к уголовному проступку. То есть человека будут судить в упрощенном режиме, ему не смогут назначить наказание в виде лишения свободы, а самое главное — он не будет считаться судимым.

Такое понятие, как «уголовный проступок», есть во многих странах: Германии, Франции, Бельгии, Казахстане. В 2018 году белорусские юристы и ученые обсудят, стоит ли нам вносить изменения в Уголовный кодекс, какие категории преступления будут приравнены к уголовному проступку и как наказывать человека, который его совершил. Юристы отмечают: обывателям со стороны все кажется простым и понятным, но во внесении изменений в Уголовный кодекс есть много нюансов.

— Это деликатный и непростой вопрос, но его стоит обсудить, — комментирует TUT.BY Владимир Хомич, сотрудник Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси. — Нужно начать с главного: уголовный проступок — это преступление, которое относится к категории, не представляющей большой общественной опасности. И таких преступлений в нашем действующем УК около 35%. Изменения могут коснуться именной этой группы преступлений.

Например, сейчас, если человек украл мешок яблок у соседа, его будут судить по ч.1 ст. 205 УК (Кража). Наказание — вплоть до лишения свободы. Если изменения в кодекс все-таки будут внесены, это уже будет считаться уголовным проступком. Укравшего яблоки смогут оштрафовать, назначить ему исправительные работы или другое наказание, но только не лишение свободы.

По мнению доктора юридических наук и профессора Владимира Хомича, в нашей стране понятие «уголовный проступок» юридически хоть и не закреплено, но на практике людей, совершивших преступление, не представляющее большой общественной опасности, уже освобождают от уголовной ответственности. Ежегодно в Беларуси освобождается около 8 тысяч человек, совершивших такие преступления.

— Почему вообще возник вопрос введения понятия «уголовного проступка»? И мы, и Россия, и Украина хотим интегрироваться в международные правовые требования, связанные с оценкой и ответственностью за публичные правонарушения. Особо остро этот вопрос стал у наших соседей (России, Украины), которые являются членами Совета Европы. Например, у граждан России есть право обратиться в Европейский суд с жалобой на нарушение прав при рассмотрении его дела компетентными органами государства. Европейский суд оценивает эти жалобы по единым основаниям, независимо от того, касаются они преступлений или административных правонарушений. Поэтому в России, Украине возникла проблема, каким образом в рамках существующего Уголовного кодекса выделить категорию уголовного проступка. Во-первых, чтобы каким-то образом смягчить ответственность граждан. Во-вторых, сформулировать наконец-то в национальном законодательстве понятие «уголовный проступок», при этом сохранив Кодекс об административных правонарушениях, — отмечает Владимир Хомич.

Сейчас в Украине обсуждают вопрос о Едином кодексе публичных правонарушений, в котором будут объединены Уголовный и Административный кодексы, введено понятие «уголовный проступок». Профессор Владимир Хомич считает, что это оптимальный вариант. Некоторые статьи из Административного кодекса должны перейти в Уголовный, а некоторые — вообще исчезнуть. К примеру, в Германии действует Уголовный кодекс, в котором предусмотрено наказание за преступления и уголовные проступки (вплоть до одного года лишения свободы).

По мнению Владимира Хомича, Беларуси предстоит еще выработать единое понятие «уголовный проступок» и публично обсудить этот вопрос. Однако общество должно понимать: человек в любом случае совершил преступление и после изменений в УК не должно возникнуть мысли, что теперь ко многим преступлениям будут относиться снисходительно и, значит, можно еще раз преступить закон.