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Лукашенко о предложениях МВД по алкоголю: наскоком решать не будем

08.12.2017 17:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал аккуратно отнестись к внедрению предложений МВД страны об ограничении реализации алкоголя – наскоком решать проблема власти не собираются.

Лукашенко о предложениях МВД по алкоголю: наскоком решать не будем
© Sputnik/ Виталий Белоусов
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В пятницу 8 декабря белорусский лидер посетил ОАО "Камволь", где в беседе с работниками предприятия высказался по ряду острых социальных вопросов, в том числе по инициативе МВД о новых правилах реализации спиртного в стране.

"Непростая проблема. Будем ее аккуратно решать, но наскоком ничего делать не будем", – цитирует БелТА слова Лукашенко.

Глава государства также привел пример введение так называемого сухого закона в СССР в 1985 года, когда кампания провалилась и нанесла существенный ущерб экономике страны.

"Пробовали уже – и виноградники повырубали, и еще что-то… И сейчас героически они возрождают то, что было уничтожено в свое время", – подчеркнул он.

По словам Лукашенко, акцизы на табак и алкоголь приносят существенный доход в бюджет Беларуси, и если акцизы на сигареты уменьшить, а производство спиртного снизить, в республику "хлынет бормотуха" из Украины, России с Запада.

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Теги: Минск
 
 
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По словам президента, акцизы на табак и алкоголь приносят существенный доход в бюджет Беларуси.

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