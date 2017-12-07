Лукашенко о предложениях МВД по алкоголю: наскоком решать не будем

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал аккуратно отнестись к внедрению предложений МВД страны об ограничении реализации алкоголя – наскоком решать проблема власти не собираются.



© Sputnik/ Виталий Белоусов Лукашенко призвал белорусов выпивать как он – по праздникам

В пятницу 8 декабря белорусский лидер посетил ОАО "Камволь", где в беседе с работниками предприятия высказался по ряду острых социальных вопросов, в том числе по инициативе МВД о новых правилах реализации спиртного в стране .

"Непростая проблема. Будем ее аккуратно решать, но наскоком ничего делать не будем", – цитирует БелТА слова Лукашенко.

Глава государства также привел пример введение так называемого сухого закона в СССР в 1985 года, когда кампания провалилась и нанесла существенный ущерб экономике страны.

"Пробовали уже – и виноградники повырубали, и еще что-то… И сейчас героически они возрождают то, что было уничтожено в свое время", – подчеркнул он.

По словам Лукашенко, акцизы на табак и алкоголь приносят существенный доход в бюджет Беларуси, и если акцизы на сигареты уменьшить, а производство спиртного снизить, в республику "хлынет бормотуха" из Украины, России с Запада.

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