За полдня 91 человека: на месте аварийного моста работают катера МЧС

МИНСК, 8 сен – Sputnik. За половину дня катера МЧС перевезли 91 пешехода через Припять в Житковичском районе, где был закрыт аварийный мост, сообщили в пресс-службе МЧС.

В четверг стало известно о том, что в мосту на автодороге Р-88 через реку Припять появилась трещина. Мост для машин закрыли, в Житковичах провели выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В пятницу днем движение по мосту запретили для пешеходов.

"На 16:00 пятницы катера МЧС перевезли через Припять 91 человека, в том числе 12 детей", – сказали в МЧС.

В МЧС напомнили, что катера на месте работают временно, пока движение через мост запрещено полностью.

Для автомобилистов функционирует круглосуточно паромная переправа в деревне Снядин. По предварительным данным, в ближайшее время в районе силами инженерных войск Министерства обороны Беларуси будет организован понтонный мост.

Движение по аварийному мосту в Житковичском районе запретили для всех>>