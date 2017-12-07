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За полдня 91 человека: на месте аварийного моста работают катера МЧС
08.12.2017 17:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен – Sputnik. За половину дня катера МЧС перевезли 91 пешехода через Припять в Житковичском районе, где был закрыт аварийный мост, сообщили в пресс-службе МЧС.
В четверг стало известно о том, что в мосту на автодороге Р-88 через реку Припять появилась трещина. Мост для машин закрыли, в Житковичах провели выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В пятницу днем движение по мосту запретили для пешеходов.
"На 16:00 пятницы катера МЧС перевезли через Припять 91 человека, в том числе 12 детей", – сказали в МЧС.
В МЧС напомнили, что катера на месте работают временно, пока движение через мост запрещено полностью.
Для автомобилистов функционирует круглосуточно паромная переправа в деревне Снядин. По предварительным данным, в ближайшее время в районе силами инженерных войск Министерства обороны Беларуси будет организован понтонный мост.
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В пятницу движение на мосту в Житковичском районе, в котором накануне была обнаружена трещина, запретили для автомобилистов и пешеходов.
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