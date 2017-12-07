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Преподаватели вузов будут получать на 30% больше
08.12.2017 17:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек — Sputnik. Тарифные ставки и оклады преподавателям высших учебных заведений подняты на 30% уже с декабря, сообщили в пятницу в пресс-центре министерства образования Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Зарплаты части бюджетников уже были повышены с начала месяца: в частности, у работников культурных и социальных учреждений. Теперь Совмин решил поднять доходы и преподавателям белорусских университетов.
Так, правительство приняло 7 декабря постановление №942 "О повышении тарифных ставок (окладов) педагогическим работникам из числа профессорско-преподавательского состава", которое начало действовать уже с начала декабря.
"В соответствии с указанным постановлением, педагогическим работникам из числа профессорско-преподавательского состава с 1 декабря 2017 установлено повышение тарифных ставок (окладов) на 30%", — сообщили в ведомстве.
По словам представителей Минобра, эта мера принята в целях закрепления преподавателей в вузах, стимулирования эффективности их работы и повышения материальной заинтересованности в результатах труда.
Судя по всему, уже в расчете за декабрь университетские преподаватели увидят выросшие оклады. Впрочем, пока не известно, будет ли это распространяться лишь на тех, кто получает зарплату из бюджетных средств. Даже в государственных вузах часть преподавателей работает за счет внебюджетных средств.
Сегодня из открытых в республиканском банке вакансий в университетах самая большая зарплата — начальника отдела в МИТСО, 1400 рублей. Профессору же Полоцкого университета готовы предложить всего 500 рублей.
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Совмин решил повысить тарифные ставки и оклады профессорско-преподавательскому составу уже с декабря.
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