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Лукашенко решил шить себе костюмы из белорусских тканей

08.12.2017 18:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 дек — Sputnik. Александр Лукашенко пообещал шить все свои деловые костюмы из тканей ОАО "Камволь" в Минске, которое он посетил с рабочей поездкой в пятницу, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Президент ознакомился с новыми тканями, выпуск которых освоен на предприятии, и получил презент – отрезы для будущих костюмов.

Лукашенко решил шить себе костюмы из белорусских тканей
© Sputnik/ Сергей Гунеев
Лукашенко: великая эпопея модернизации "Камволя" завершена

"Сошью. Обязательно", — пообещал Александр Лукашенко.

"То, что мне сейчас показали, — достойная ткань. И я сам себе подумал, что больше не буду шить из какой-то чужой ткани костюмы, а буду покупать здесь. И внутреннее потребление у нас будет ориентировано на вас", — сказал глава государства.

По данным пресс-службы, на некоторых чиновниках, которые сопровождали Лукашенко во время рабочего визита, были деловые костюмы из тканей этого предприятия.

В пятницу белорусский лидер посетил предприятие "Камволь", модернизация на котором длилась с 2012 года, где дал поручение нарастить объемы производства тканей до 7-8 миллионов погонных метров в год.

"Камволь" — единственное предприятие в стране и крупнейшее в СНГ, по производству чистошерстяных, полушерстяных тканей костюмного и плательного назначения.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент ознакомился с новыми тканями, которые выпускает предприятие "Камволь", и получил небольшой презент.

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