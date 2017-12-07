8 декабря, Брюссель /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В НАТО высоко оценивают обеспеченный Беларусью уровень транспарентности во время учения "Запад-2017". Об этом представители альянса рассказали на брифинге для белорусских журналистов и экспертов в штаб-квартире организации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В НАТО особо акцентировали внимание на открытом подходе Беларуси к теме военных учений. "Учение "Запад" очень интересное, оно растет и развивается. Во время него в этом году Беларусь проявила беспрецедентную транспарентность, - отметили собеседники. - Были проведены подробные брифинги в штаб-квартире НАТО и структурах ОБСЕ в Вене".

Представители НАТО также констатировали, что в соответствии с международными требованиями белорусской стороной заранее были сделаны необходимые уведомления о предстоящем учении, количестве его участников. В штаб-квартире заявили: "Беларусь никого в заблуждение не ввела. Она заявила о 13 тыс. участников, реально было еще меньше, около 12,7 тыс., таким образом, Беларусь не обязана была приглашать международных наблюдателей, но она это сделала в добровольном порядке". В числе прочих были приглашены посетить учение военные атташе аккредитованных в Минске посольств, в том числе Китая.

В штаб-квартире акцентировали внимание на том, что Беларусь пригласила и представителей НАТО, которые на протяжении трех дней участвовали в наблюдении за ходом учения. Помимо этого, была организована пятидневная поездка для ряда зарубежных наблюдателей, в том числе из отдельных стран альянса. Они смогли увидеть еще больше, чем приглашенные почетные гости, к примеру, был организован пролет над местом проведения учения.

"Непонятно, когда совершенные дилетанты начинают в этом плане критиковать Беларусь, - выразили недоумение собеседники. - Мы видим, что страна заинтересована в расширении сотрудничества с ЕС и НАТО в сфере безопасности, и, по нашему мнению, серьезных препятствий для этого нет".-0-