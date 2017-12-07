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ФОТОРЕПОРТАЖ: Торты, пирожные, кексы. В Беларуси выбрали лучших кондитеров
08.12.2017 18:24 — Новости Общества | БелТА
На конкурсе
8 декабря, Мядельский район /Корр. БЕЛТА/. Представительницы Минска и Витебска стали обладательницами Гран-при республиканского конкурса профессионального мастерства кондитеров хлебопекарной промышленности Беларуси, который сегодня состоялся в Мядельском районе на базе санатория "Журавушка" КУП "Минскхлебпром", передает корреспондент БЕЛТА.
Фото Виталия Арешко
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8 декабря, Мядельский район /Корр. БЕЛТА/. Представительницы Минска и Витебска стали обладательницами Гран-при республиканского конкурса профессионального...
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