ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бобруйчанка изменила мужу, а любовник стал шантажировать, вымогать деньги, угрожал навредить ребенку

08.12.2017 18:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

За вымогательство осудили 31-летнего бобруйчанина. Он шантажировал женщину интимным видео, требовал деньги, угрожал сжечь дом и навредить ребенку.


Фото: Reuters

В конце февраля замужняя бобруйчанка на сайте знакомств завязала общение с мужчиной и пригласила его к себе. После проведенного вместе вечера мужчина стал шантажировать женщину, угрожая показать их интимное видео мужу, а также выложить ролик в интернет. Бобруйчанин потребовал у женщины 200 долларов.

У женщины не было столько денег. Она отдала шантажисту 50 рублей, мобильный телефон и карманный персональный компьютер с условием, что тот вернет все вещи, когда бобруйчанка найдет нужную сумму.

Деньги женщина так и не нашла, а потому отдала любовнику электроприборы, автомагнитолу, обручальное кольцо и другие вещи на сумму более 600 рублей. Но вымогателю и этого было мало. Он потребовал взять для него в рассрочку мобильный телефон.

— При этом он угрожал также причинить вред женщине и ее ребенку, поджечь дом. В середине марта супруг потерпевшей обнаружил пропажу вещей, и она во всем ему призналась. Семья обратилась в милицию, и на очередной встрече вымогателя задержали, — рассказала старший помощник прокурора Могилевской области Елена Шумейко.

За вымогательство мужчина проведет 6 лет в колонии строгого режима. У него также конфискуют имущество. Бобруйчанин должен заплатить и 500 рублей потерпевшей в качестве компенсации за моральный ущерб.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина требовал деньги, угрожал поджечь дом, расправиться с ребенком женщины. Той пришлось во всем сознаться супругу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
КГК выявил преступную группу, которая помогала предприятиям уклоняться от уплаты налогов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика