Бобруйчанка изменила мужу, а любовник стал шантажировать, вымогать деньги, угрожал навредить ребенку

За вымогательство осудили 31-летнего бобруйчанина. Он шантажировал женщину интимным видео, требовал деньги, угрожал сжечь дом и навредить ребенку.



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В конце февраля замужняя бобруйчанка на сайте знакомств завязала общение с мужчиной и пригласила его к себе. После проведенного вместе вечера мужчина стал шантажировать женщину, угрожая показать их интимное видео мужу, а также выложить ролик в интернет. Бобруйчанин потребовал у женщины 200 долларов.

У женщины не было столько денег. Она отдала шантажисту 50 рублей, мобильный телефон и карманный персональный компьютер с условием, что тот вернет все вещи, когда бобруйчанка найдет нужную сумму.

Деньги женщина так и не нашла, а потому отдала любовнику электроприборы, автомагнитолу, обручальное кольцо и другие вещи на сумму более 600 рублей. Но вымогателю и этого было мало. Он потребовал взять для него в рассрочку мобильный телефон.

— При этом он угрожал также причинить вред женщине и ее ребенку, поджечь дом. В середине марта супруг потерпевшей обнаружил пропажу вещей, и она во всем ему призналась. Семья обратилась в милицию, и на очередной встрече вымогателя задержали, — рассказала старший помощник прокурора Могилевской области Елена Шумейко.

За вымогательство мужчина проведет 6 лет в колонии строгого режима. У него также конфискуют имущество. Бобруйчанин должен заплатить и 500 рублей потерпевшей в качестве компенсации за моральный ущерб.