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КГК выявил преступную группу, которая помогала предприятиям уклоняться от уплаты налогов

08.12.2017 18:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Комитет госконтроля выявил и пресек деятельность преступной группы, которая помогала предприятиям уклоняться от уплаты налогов. Один из их клиентов уже осужден, сообщает КГК.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Преступная группа специализировалась на обналичивании и обезналичивании денег, а также на оформлении фиктивных товаросопроводительных документов от имени подконтрольных лжепредпринимательских структур. Клиенты получали пакет фиктивных документов для помещения в бухгалтерский учет и занижения налоговой базы. Участникам группы предполагалось вознаграждение в виде процентов от сделок.

В ноябре 2017 года за неуплату налогов осужден один из клиентов этой преступной группы — индивидуальный предприниматель из Минска. Он пользовался ее услугами с 2012 по 2015 год, чтобы минимизировать платежи в бюджет.

За наличные и без оформления товаросопроводительных документов он покупал ткани. Их бизнесмен легализовывал в бухгалтерском учете через фиктивные приходные товаросопроводительные документы, существенно завышая цену товара. Таким образом, он недоплатил 59 тысяч рублей налогов.

В ходе проверки и расследования уголовного дела обвиняемый частично возместил ущерб. На его имущество (1 грузовой и 3 легковых автомобиля) наложен арест.

Приговор суда — ограничение свободы сроком на 3 года с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 5 лет. Имущество коммерсанта оставлено под арестом в целях обеспечения возмещения ущерба государству.

 
Теги: Минск
 
 
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