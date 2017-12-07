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Россия и Беларусь начнут обмениваться данными о невыездных

08.12.2017 19:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 дек – Sputnik. Министерства внутренних дел Беларуси и России подписали в Гомеле протокол об обмене данными по невыездным гражданам Союзного государства, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского ведомства.

Россия и Беларусь начнут обмениваться данными о невыездных
© Sputnik/ Максим Блинов
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Подписание документа прошло в Гомеле в пятницу 8 декабря в рамках заседания Совета министров СГ.

"Был подписан Протокол между Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Министерством внутренних дел Российской Федерации о порядке обмена сведениями о гражданах Республики Беларусь и Российской Федерации, в отношении которых действуют ограничения на выезд", – сказали в пресс-службе МВД.

Там также сообщили, что подписи под протоколом поставили заместители министров: с белорусской стороны – Николай Мельченко, с российской – Александр Горовой.

Документом установлены порядок обмена сведениями между министерствами, форма передачи данных и перечень персональной информации о белорусах и россиянах, которым ограничен выезд за границу.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Подписание документа прошло в Гомеле в пятницу 8 декабря в рамках заседания Совета министров СГ.

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