8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД рекомендует белорусам в Израиле избегать мест массового скопления людей, сообщили БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

В связи с возросшей напряженностью в сфере безопасности МИД рекомендует гражданам Беларуси, которые находятся в Израиле или направляются туда, избегать мест массового скопления людей. Внешнеполитическое ведомство советует также отказаться от посещения Восточного Иерусалима, его Старого города, сектора Газа, Западного берега реки Иордан и приграничных районов Израиля с Сирией и Ливаном.-0-