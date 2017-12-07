|
МИД рекомендует белорусам в Израиле избегать мест массового скопления людей
08.12.2017 19:06 — Новости Общества | БелТА
8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД рекомендует белорусам в Израиле избегать мест массового скопления людей, сообщили БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
В связи с возросшей напряженностью в сфере безопасности МИД рекомендует гражданам Беларуси, которые находятся в Израиле или направляются туда, избегать мест массового скопления людей. Внешнеполитическое ведомство советует также отказаться от посещения Восточного Иерусалима, его Старого города, сектора Газа, Западного берега реки Иордан и приграничных районов Израиля с Сирией и Ливаном.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД рекомендует белорусам в Израиле избегать мест массового скопления людей, сообщили БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии