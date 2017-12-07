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МИД рекомендует белорусам в Израиле избегать мест массового скопления людей

08.12.2017 19:06 — Новости Общества | БелТА  
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8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД рекомендует белорусам в Израиле избегать мест массового скопления людей, сообщили БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

В связи с возросшей напряженностью в сфере безопасности МИД рекомендует гражданам Беларуси, которые находятся в Израиле или направляются туда, избегать мест массового скопления людей. Внешнеполитическое ведомство советует также отказаться от посещения Восточного Иерусалима, его Старого города, сектора Газа, Западного берега реки Иордан и приграничных районов Израиля с Сирией и Ливаном.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД рекомендует белорусам в Израиле избегать мест массового скопления людей, сообщили БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом...

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