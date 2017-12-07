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МИД Беларуси рекомендует гражданам избегать мест массового скопления людей в Израиле

08.12.2017 19:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Министерство иностранных дел Беларуси выпустило предупреждение для граждан страны в связи со сложившейся ситуацией после объявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

«В связи с возросшей напряженностью в области безопасности в Израиле Министерство иностранных дел Беларуси рекомендует гражданам, направляющимся в Израиль, или находящимся в стране, избегать посещения мест массового скопления людей, а также Восточного Иерусалима, Старого города Иерусалима, сектора Газа, Западного берега реки Иордан и приграничных районов Израиля с Сирией и Ливаном», — сказано в сообщении.

Уже два дня после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля в секторе Газа и на Западном берегу Иордана происходят столкновения палестинцев с израильскими силовиками. В результате стычек погиб один человек, десятки раненых.

 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси выпустило предупреждение для граждан страны в связи со сложившейся ситуацией после объявления президента США Дональда...

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