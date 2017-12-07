Politico включило белоруса в список персон, которые будут формировать Европу в 2018 году

Politico включило Евгения Морозова в список людей , которые будут формировать, «трясти» и побуждать Европу в 2018 году.



Евгений Морозов. Фото: dev.by

В свой рейтинг американское издание, которое специализируется на политической журналистике, включило персон, за которыми, по его мнению, стоит наблюдать в Европе в следующем году. Первые места заняли политики.

Возглавил рейтинг Кристиан Линднер, глава Свободной демократической партии Германии. Его издание представило так: радикал. Напомним, недавно кристиан Линднер объявил о выходе его партии из предварительных переговоров о коалиции «Ямайка» c консервативным блоком ХДС/ХСС канцлера ФРГ Ангелы Меркель и «Зелеными». «Лучше не управлять, чем делать это неправильно», — заявил он.

Второе место у министра окружающей стреды Великобритании Майкла Гоува. Его издание назвало истинно верующим. Раньше в Британии считали, что этот пост не имеет реальной власти — вопросы окружающей среды решали в Брюсселе. Поэтому согласиться на него мог только тот, кто свято верит в Брексит. Страна выходит из ЕС, и у Гоува будет возможность радикально менять британский пейзаж — буквально, уверено издание. Третье место у министра труда Франции Мюриэль Пенико, которую представили как железный кулак Макрона.

Белорус в рейтинге занимает 21-е место, его издание называет темным пророком технологий. «Родившийся в Беларуси, воспитанный в Болгарии

(учился в Американском университете в Болгарии — Прим. TUT.BY), и теперь живущий в Барселоне, 33-летний писатель стал раздражителем техноэлиты Соединенных Штатов», — пишет издание.

Евгений Морозов — журналист, писатель, исследователь, изучающий воздействие технологий на политическую и общественную жизнь. Он известен своими пессимистичными прогнозами о том, как изменит жизнь цифровая революция.

Самое далеко идущее предсказание Морозова, пишет издание, что последствия цифровой революции будут однажды подобны изменениям климата. Хорошо иметь автомобили, кондиционеры и товары масс-маркета, которые распространяются по глобальной сети. Но «через 30 лет приходит счет, и вы не знаете, что с ним делать».

Морозов в своих статьях и книгах критикует техноутопию и «iPod либерализм» — предположения, что технологические инновации (такие как распространение интернета и мобильной связи, блогов и микроблогов, социальных сетей) всегда продвигают свободу и демократию в авторитарных странах.