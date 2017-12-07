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Экс-генпрокурор: надо определить условия для рождения ребенка дома, чтобы потом не возникали вопросы

08.12.2017 20:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Бывший генпрокурор Беларуси Григорий Василевич предложил снизить возраст, когда несовершеннолетние могут давать сами согласие на сложное медицинское вмешательство, с 18 лет до 14−16. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос зарубежного эксперта во время конференции «Добровольное информированное согласие как основополагающий принцип защиты прав человека в сфере биомедицины».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— По несовершеннолетним можно было пересмотреть существующие правила. Можно увязать возраст, когда они могут принимать решение по поводу сложных медицинских вмешательств, с возрастом наступления административной ответственности, то есть с 14, 16 лет. Родители или опекуны вправе высказать свое мнение, к которому молодые люди могут прислушаться.

Григорий Василевич при этом считает, что в некоторых, самых непростых, ситуациях даже при сложном медицинском вмешательстве все-таки решающее слово должно быть за родителями.

Сейчас по закону согласие на сложные медицинские вмешательства по отношению к несовершеннолетним до 18 лет дают родители или опекуны. На простые медицинские вмешательства такое разрешение нужно подростку до 14 лет.

В перечне простых медицинских вмешательств в Беларуси 1104 процедуры. Например, компьютерная томография головы, рентгенография мягких тканей туловища, МРТ сердца, осмотр шейки матки в зеркалах и так далее. Среди сложных медицинских вмешательств есть такие: оперативное лечение тяжелых переломов таза и вертлужной впадины, пластика глазницы, реконструктивные хирургические операции на слезных путях, рентген-топометрия и объемное планирование облучения опухолей.

Григорий Василевич обратил внимание, что в Беларуси согласие на прерывание беременности несовершеннолетним также дают родители.

— Я говорю это не с точки зрения поощрения этой процедуры, но такой вариант согласия может вести и к криминальным абортам не в медицинском учреждении. Можно было бы эту норму пересмотреть, когда речь идет о лицах, достигших 14, 16 лет, — добавил он.

Также Григорий Василевич обратил внимание на то, что нужно установить более четкие условия для определения возможности родов на дому. Он вспомнил громкую историю, когда уроженку Витебска, которая после домашних родов потеряла ребенка, судили за причинение смерти по неосторожности.

— Это тоже проблема для нашей системы здравоохранения, юридических структур. Все-таки нужно определить все условия для планирования рождения ребенка в домашних условиях, чтобы потом не возникали вопросы чьей-либо ответственности.

Григорий Василевич предложил расширить круг живых доноров с учетом установленных в гражданском законодательстве категорий наследников. По его мнению, это расширит возможность осуществления операций по трансплантации органов.

Также он уверен, что в перспективе не стоит отвергать закрепление в законодательстве права на эвтаназию людей, которые болеют неизлечимым заболеванием и сильно страдают.

— Было бы полезно в этих целях проанализировать причины самоубийств и посмотреть, нет ли случаев, когда именно по причине физических страданий люди совершают суицид, — заметил он.

Григорий Василевич высказал мнение о том, что в медицинских учебных учреждениях стоит ввести обязательный курс «Медицинское право».

 
Теги: Витебск
 
 
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Бывший генпрокурор Беларуси Григорий Василевич предложил снизить возраст, когда несовершеннолетние могут давать сами согласие на сложное медицинское...

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