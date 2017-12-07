Экс-генпрокурор: надо определить условия для рождения ребенка дома, чтобы потом не возникали вопросы

Бывший генпрокурор Беларуси Григорий Василевич предложил снизить возраст, когда несовершеннолетние могут давать сами согласие на сложное медицинское вмешательство, с 18 лет до 14−16. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос зарубежного эксперта во время конференции «Добровольное информированное согласие как основополагающий принцип защиты прав человека в сфере биомедицины».



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— По несовершеннолетним можно было пересмотреть существующие правила. Можно увязать возраст, когда они могут принимать решение по поводу сложных медицинских вмешательств, с возрастом наступления административной ответственности, то есть с 14, 16 лет. Родители или опекуны вправе высказать свое мнение, к которому молодые люди могут прислушаться.

Григорий Василевич при этом считает, что в некоторых, самых непростых, ситуациях даже при сложном медицинском вмешательстве все-таки решающее слово должно быть за родителями.

Сейчас по закону согласие на сложные медицинские вмешательства по отношению к несовершеннолетним до 18 лет дают родители или опекуны. На простые медицинские вмешательства такое разрешение нужно подростку до 14 лет.

В перечне простых медицинских вмешательств в Беларуси 1104 процедуры. Например, компьютерная томография головы, рентгенография мягких тканей туловища, МРТ сердца, осмотр шейки матки в зеркалах и так далее. Среди сложных медицинских вмешательств есть такие: оперативное лечение тяжелых переломов таза и вертлужной впадины, пластика глазницы, реконструктивные хирургические операции на слезных путях, рентген-топометрия и объемное планирование облучения опухолей.

Григорий Василевич обратил внимание, что в Беларуси согласие на прерывание беременности несовершеннолетним также дают родители.

— Я говорю это не с точки зрения поощрения этой процедуры, но такой вариант согласия может вести и к криминальным абортам не в медицинском учреждении. Можно было бы эту норму пересмотреть, когда речь идет о лицах, достигших 14, 16 лет, — добавил он.

Также Григорий Василевич обратил внимание на то, что нужно установить более четкие условия для определения возможности родов на дому. Он вспомнил громкую историю , когда уроженку Витебска, которая после домашних родов потеряла ребенка, судили за причинение смерти по неосторожности.

— Это тоже проблема для нашей системы здравоохранения, юридических структур. Все-таки нужно определить все условия для планирования рождения ребенка в домашних условиях, чтобы потом не возникали вопросы чьей-либо ответственности.

Григорий Василевич предложил расширить круг живых доноров с учетом установленных в гражданском законодательстве категорий наследников. По его мнению, это расширит возможность осуществления операций по трансплантации органов.

Также он уверен, что в перспективе не стоит отвергать закрепление в законодательстве права на эвтаназию людей, которые болеют неизлечимым заболеванием и сильно страдают.

— Было бы полезно в этих целях проанализировать причины самоубийств и посмотреть, нет ли случаев, когда именно по причине физических страданий люди совершают суицид, — заметил он.

Григорий Василевич высказал мнение о том, что в медицинских учебных учреждениях стоит ввести обязательный курс «Медицинское право».