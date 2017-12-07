Макей не исключает введения 90-дневнего безвизового вьезда в Беларусь для иностранцев

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей не исключает введения 90-дневнего безвизового въезда в Беларусь для иностранцев. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Настоящее время", сообщает БЕЛТА.

"Это не исключено", - отметил Владимир Макей, отвечая на вопрос о перспективах безвизового пребывания в 90 дней. Он напомнил, что с рядом стран у Беларуси заключены соглашения о безвизовом въезде на 30 дней. В их числе Израиль, ОАЭ, Катар и другие.

Сейчас белорусская сторона работает над увеличением безвизового въезда в Беларусь до 10 дней. "А в перспективе, может быть, и до большего срока", - добавил Владимир Макей.

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Беларусь как транзитная страна с экспортно ориентированной экономикой кровно заинтересована в том, чтобы сделать визовый режим максимально привлекательным для иностранных граждан. "Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали туристы, бизнесмены, чтобы они могли знакомиться с бизнес-климатом в стране и проводить соответствующие переговоры", - сказал министр.

Указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан начал действовать в Беларуси 12 февраля 2017 года. При въезде через пункт пропуска через государственную границу Национальный аэропорт Минск граждане 80 стран, в том числе всех стран Европейского союза, могут находиться в стране без визы в течение пяти дней. "После этого они должны проходить регистрацию в органах внутренних дел, но мы сейчас и над этим работаем", - проинформировал министр.

Продолжается работа и над двумя соглашениями с ЕС - об облегчении визового режима и о реадмиссии. Владимир Макей отметил, что на его взгляд, европейские партнеры готовы к тому, чтобы продвигаться по этим документам. "Думаю, что в ближайшем будущем мы придем к заключению взаимовыгодных соглашений", - считает министр. По его словам, остается несколько технических и пару политических моментов, которые можно назвать проблемными, над ними идет работа.-0-