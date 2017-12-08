В медучреждения Борисова закупят новую технику, а при районной больнице появится детский корпус

Магнитно-резонансный томограф, ангиографический комплекс, аппараты УЗИ экспертного класса. Высокотехнологичным медицинским оборудованием последнего поколения оснастят учреждения здравоохранения Борисова в ближайшие несколько лет. Об этом пишет издание Млын.by.



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Только на создание многопрофильного детского корпуса будет направлено около 80 миллионов рублей. Понятно, что с таким финансированием качество оказания медпомощи пациентам выйдет на беспрецедентный уровень. И что немаловажно: улучшатся и условия работы самих врачей. В том числе молодых.

Век XXI

Ишемическая болезнь, инфаркты и инсульты. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в Беларуси. Не все из нас должным образом заботятся о своем здоровье. Каждый сезон прививок от гриппа сопровождается спорами об их эффективности. Между тем данное заболевание грозит серьезным осложнением — может возникнуть миокардит. Стрессы, курение и алкоголь усугубляют воспалительные процессы и препятствуют нормальной работе сердечной мышцы.

В столице и областных городах, где сосредоточены высококлассные учреждения здравоохранения, которые оснащены современным оборудованием, диагностировать заболевание и оказывать кардиологическую помощь, в том числе экстренную, не проблема.

Недоступность высоких медицинских технологий в регионах Минской области компенсировалась профессионализмом кардиологов и первичного звена: тандем формирует пациентов по группам риска и не допускает ухудшения диагноза. Но теперь, согласно плану комплексного развития до 2020 года, в Борисовском районе предполагается радикальным образом усовершенствовать систему здравоохранения. И первоочередной шаг для райцентра — оснащение ангиографическим комплексом.

На финансирование проектной документации и обустройство кабинетов ангиографии деньги будут выделены из областного и районного бюджета. Обязательства по приобретению оборудования для исследования сосудов и кровотока, а также обнаружения патологий, взяло на себя Министерство здравоохранения.

— Такое оборудование позволит проводить рентгенологичские исследования кровеносных сосудов. И сейчас стоит задача построить помещение под ангиографический комплекс. Срок — не позднее 2020 года, — рассказала заместитель председателя Борисовского райисполкома по социальной сфере Марина Булойчик. — В минувшем году также было реконструировано помещение под магнитно-резонансный томограф. Устанавливать его начнут уже в январе 2018-го, необходимую подготовку за год прошел персонал — чтобы сразу преступить к работе.

Около 34 тысяч человек — это новое поколение борисовчан в возрасте до 18 лет. Вот только по сей день в райцентре не существует отдельного здания, где детям могли бы оказывать весь спектр медицинской помощи. Вместе с родителями они вынуждены колесить по городу, чтобы попасть на прием от одного врача к другому, пройти обследование, процедуру. Как вариант, ранее планировалось перепрофилировать местную инфекционную больницу под детское медучреждение.

— От этой идеи пришлось отказаться. Мы просчитали логистику, оснащение оборудованием и кадрами. Всем давно известно и то, что реконструкция всегда дороже нового строительства. Пришли к выводу, что на территории центральной районной больницы необходимо построить новый многопрофильный детский корпус. Это три отделения на 116 коек. В отдельном здании также будет размещена станция переливания крови, — поделилась планами Марина Булойчик.

Молодая кровь

Дефицит врачей в Борисове чувствуется остро. По распределению, конечно, в райцентр регулярно приезжают выпускники. Но до недавних пор надолго молодые специалисты не задерживались. Решить жилищный вопрос для новых кадров в сфере здравоохранения удалось. Но и сейчас четыре клиники (Борисовская ЦРБ, инфекционная больница, больница №2, родильный дом) укомплектованы в среднем всего на 70 процентов.

— Молодежь сейчас амбициозная, это похвально! Они увидели медицину высокого класса, ведь все практику во время учебы проходили в республиканских центрах и областных клиниках, которые значительно превосходят провинциальные учреждения здравоохранения по оснащенности, — объясняет зампред Борисовского райисполкома. — Но чтобы убедить их остаться работать в Борисове, необходимо создавать надлежащие условия труда.

Хроническое обострение

Еще одна проблема в сфере здравоохранения Борисова (особенно болезненная для врачей) — шумиха по поводу качества оказания медицинской помощи. И чаще всего граждане жалуются на очереди в городскую поликлинику. К слову, через нее за год проходит около 1,8 миллиона (!) посетителей.

— Пока шел ремонт, такая проблема существовала и в городском роддоме. Но ведь его на время проведения работ никто не закрывал. Или, к примеру, в сезон гриппа и ОРВИ начнут болеть и врачи, так что очередей вряд ли удастся избежать, — говорит Марина Булойчик. — Но с реализацией планов по развитию системы здравоохранения ситуация изменится.

Кстати, при составлении бюджета на 2017 год приобретению медицинского оборудования в Борисовском районе был отдан приоритет. Почти 6 миллионов рублей направлено на закупку аппаратов УЗИ экспертного класса. Новое оборудование получило отделение гнойной хирургии ЦРБ, приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, кувезы для новорожденных. В корпусах учреждений Минздрава ведется ремонт.

В то же время система здравоохранения Минской области не испытывает недостатка в среднем медицинском персонале. Квалифицированных специалистов готовит Борисовский государственный медицинский колледж. Штатом врачей полностью укомплектованы 4 участковые больницы, 9 амбулаторий и 25 ФАПов и в Борисовском районе.