Как отрезало. Репортаж из-под Житковичей, где ЧП мультирайонного масштаба - треснул мост

Еще в четверг вечером многим все это казалось каким-то смешным происшествием. Но к утру пятницы стало ясно: автомобильный мост, который треснул и угрожающе повис над Припятью — самое настоящее ЧП мультирайонного масштаба. Как пережили его последствия местные жители, отрезанные от «большой земли», и что их ждет впереди — в нашем репортаже.



Мост через Припять был построен в 1985 году. Два года назад был проведен его капитальный ремонт. Он связывает между собой Житковичи с Туровом и Лельчицами, через него ежедневно проходили тысячи автомобилей.

Напомним, в четверг в районе полудня 888-метровый мост через Припять, соединяющий Житковичи и Туров, провис и на нем появились трещины. Движение через него было оперативно перекрыто. Весь транспорт направляли в объезд через Мозырь и Калинковичи или же через Столин — в зависимости от маршрута автомобилистов.

…Дорога упирается в знак «STOP». Из утренней промозглой темноты слепят световозвращающие полоски на ярко-салатовых жилетах гаишников.

— Дальше — только пешком, — объясняет инспектор. Его пост на окраине деревни Борки. Впереди — тот самый манящий высокими фонарями мост. Красивый и опасный.





Если вы все-таки на машине, то придется возвращаться. В Туров теперь можно попасть только минуя Калинковичи, Мозырь и Лельчицы. Крюк получается внушительный — плюс 250 км! Против 30-ти прежних напрямую — расстояние просто огромное. Но нам подсказывают: можно и на пароме — он за деревней Снядин, что в 40 км отсюда. Правда, дорога туда так себе, да и потом от парома до Турова снова 40 км. В общем, тоже так себе. Не близкий свет.

«Лучше вам оставить машину здесь, а на том берегу поймать попутку», — рекомендуют практичные местные. Накануне они на кухнях своих домов уже решили не одну логистическую задачу с множеством неизвестных. И вот теперь мужчины и женщины с красивыми прическами, в шапках и без, спешат по обледеневшему за ночь километровому мосту, чтобы к 8.00 успеть на работу — на другой стороне Припяти многих из них уже ждут автобусы. А пока надо идти.









В основном поток двигается в одном направлении — из 16-тысячных Житковичей в трехтысячный Туров. Именно так, а не наоборот. Объяснение этому простое: в крохотном Турове расположены три крупнейших в регионе предприятия — молочный комбинат, консервный завод, а также большое фермерское частное хозяйство. Там и работают сотни жителей Житковичей.





Но вот кто-то с большими чемоданами идет против течения: туровские дети в сопровождении двух взрослых спешат на автовокзал в Житковичи. Через час у них автобус в столицу. А дальше их ждет… самая настоящая солнечная Италия. Но пока они в родном Полесье — на декабрьском, промерзшем, неуютном аварийном мосту.





— Ой, раз разрешили, значит — ничего не обвалится, — вдалеке кто-то зачем-то пытается испытать конструкцию на прочность с помощью прыжков в высоту. Не всем присутствующим такая идея по душе. Тем более что на горизонте — та самая полуметровая впадина, из-за которой и разгорелся весь сыр-бор.





К девяти утра мост опустел — все дошли до рабочих мест. Но уже через полчаса на нем собираются военные, дорожники, подполковники МЧС и представители местной власти.

На повестке дня планерки под открытым небом — самый главный вопрос: что делать с автомобильным сообщением? Легковые-то машины хотя бы могут переправиться через паром в Снядине. А как быть с большегрузами? Только на Туровский молочный комбинат молоковозы ежедневно доставляют с области свыше 250 тонн молока — и крюк в 250 лишних километров для каждого из них может прямо в пути превратить молоко в сливки (в прямом и переносном смысле).

Через полчаса председатель Житковичского райисполкома Дмитрий Гайкевич озвучивает результаты коллегиального обсуждения: «Будем возводить понтонную переправу!» Ее планируют установить в ста метрах от аварийного моста вверх по течению. Доставку самих понтонов из Пинска и Могилева обеспечат МЧС и военные. На транспортировку секций наплавного моста уйдет суббота и воскресенье, в понедельник начнется их монтаж. Кстати, он, по мнению специалистов, не займет много времени — к вечеру понедельника все должно быть готово.





Пока обсуждали вопрос с переправой, поступила «молния» от специалистов, исследовавших мост: движение по нему небезопасно даже для пешеходов. Трещина становится все больше, пролет провисает все ниже. Все — решено людей на мост не пускать . Теперь ими займутся спасатели на катерах.









Уже через час первые моторки повезли местных жителей на другой берег Припяти. На борт берут не больше пяти человек. А если с багажом — всего троих. Но ждать долго не приходится: десять минут, и очередной катер готов забрать очередную партию людей.





Наблюдая за бесплатным аттракционом, местные, кажется, уже и позабыли про свое горе: особенно в восторге от приезда спасателей дети.





А пока же коммунальники приступили к разравниванию площадки под монтаж понтонов, а работники Житковичского лесхоза вырубают кусты вдоль реки. Со дня на день дорожники приступят к насыпке подъездов для транспорта. Говорят, что дорогу будут делать с учетом весеннего паводка: судя по этому заявлению, мост закрыт надолго.













