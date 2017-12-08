Треснувший мост и такая же жизнь, триумф нашей Даши и цены на жилье-2018 - все за вчера

Доброе утро!

В выходные погода будет теплой, но противной неустойчивой — дождь, мокрый снег, туман, гололед.





ВАЖНОЕ

НашаДаша одержала первую победу в новом сезоне ! Ура-ура, страна, президент и дочка в нее всегда верили! Болеем дальше.

В Беларуси хотят ввести понятие «уголовный проступок» — и вот что это такое . Спойлер: если введут — будет маленькая революция в уголовном праве.

Беларусь снова будет бороться с пьянством. Недавно, напомним, об этом снова говорили в МВД , вчера же — анонсировал президент. Правда, он уверен — только запретами проблему не решить: «Запреты, как показывает история, результатов еще не давали». Что можно сделать — рассказываем здесь .

Срок безвиза в 2018 году может быть увеличен до 10 дней. Правда, для начала такой механизм хотят ввести лишь на определенный период времени .

Преподавателям (не школьным учителям, а профессорско-преподавательскому составу) почти на треть подняли тарифные оклады — и вот что они теперь станут получать .

В Киеве задержали Михаила Саакашвили. Рассказываем , что там вообще происходит.

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Мама двоих детей, работая в школе, получает 300 рублей — но их не хватает, чтобы «поднять детей». Ведь из этих денег надо оплатить аренду съемной квартиры и коммуналку, рассчитаться по двум кредитам и еще оставить на жизнь. Мы целый день провели с семьей, которая оказалась у черты бедности .





К утру пятницы стало ясно: автомобильный мост, который треснул и угрожающе повис над Припятью — самое настоящее ЧП мультирайонного масштаба. Как пережили его последствия местные жители, отрезанные от «большой земли», и что их ждет впереди — читайте здесь . Пока очевидно одно — это надолго.

В Беларуси создают документальный спектакль по теракту 2011 года. Зачем студенты исследуют событие шестилетней давности и какие новые свидетельства будут звучать в постановке — рассказываем здесь .

…На следующий день, когда я пришла в универ, все говорили, да и вся страна говорила, да и этих ребят задержали почти сразу. Как-то подозрительно быстро. Сразу возникли мысли, что это была провокация со стороны государства, чтобы отвлечь внимание от проблем… С другой стороны… Мой папа, он работал тогда, я боюсь ошибиться, в каких-то структурах. Его просто не было несколько дней после случившегося. Я была в университете, а он днем заезжал домой переодеться. Его не было по ночам. Они были ответственны за то, чтобы это дело раскрыть… Он пришел, и мы же знали, что кто-то задержан. Он пришел домой, сел, и на нем не было лица. Он был серо-зеленого цвета. Похудевший. И вот один его друг говорит: «Что, можно расслабиться?» И папа выдохнул: «Какие ублюдки, какие ублюдки…» Я вот помню, сижу и думаю, что мне думать на этот счет?.. Все мое окружение, частью которого я являюсь, уверены совершенно в обратном. С другой стороны, мой папа, которому я безоговорочно доверяю… Человек, друг, он чуть не плакал. И я сижу, чуть не плачу, потому что мне как быть… Я только что выпустилась из школы, на первом курсе. Со своей позицией-оппозицией. Как мне быть?"

Мы узнали, что 2350 из вас написали отказ от изъятия органов для пересадки после смерти . Ок, ваше право — а сами-то примете донорское сердце, если что?..

Девочки, нам вам сюда! Вот здесь собрали 7 красавцев-принцев, чье сердце все еще свободно . Налетай, торопись!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Слушайте, друзья-читатели. Давайте с вами сделаем эту зиму добрее и теплее. Новостей в этом году было много. Новостей хороших и новостей плохих. Плохие, кажется, мелькали чаще, но хороших, уверены, случалось больше. Не про все доброе мы успели написать, но до Нового года предлагаем это наверстать. В декабре TUT.BY запустил флешмоб читательских историй — #добрыйгод . Присоединяйтесь сами и зовите всех!

Каждый год мы собираем прогнозы о ценах на жилье. В этом году эксперты рынка недвижимости оказались особенно осторожны в цифрах. Итак, подорожает или станет дешевле — чего ждать от цен на жилье в следующем году?

Рассказываем, как невеселый диагноз заставил оптимистов печь в глубинке «модные печеньки»: Эллина с детства мечтала открыть свою кондитерскую — с хорошим кофе и вкусной выпечкой собственного производства. Не сложилось — но и она не сдалась! И вы никогда не сдавайтесь.

И после печенек логичнее всего поговорить о похудении: чтобы процесс к Новому году прошел «безболезненно», предлагаем начинать тренировки уже сейчас .





Все новости пятницы, 8 декабря

Кстати. Вчера у нас стали продавать iPhone X — и, несмотря на цены, вы не поверите, берут ! Эй, кто последний за «десятым»?..

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