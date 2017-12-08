Треснувший мост и такая же жизнь, триумф нашей Даши и цены на жилье-2018 - все за вчера

В Беларуси хотят ввести понятие «уголовный проступок» — и вот что это такое. Спойлер: если введут — будет маленькая революция в уголовном праве.
Беларусь снова будет бороться с пьянством. Недавно, напомним, об этом снова говорили в МВД, вчера же — анонсировал президент. Правда, он уверен — только запретами проблему не решить: «Запреты, как показывает история, результатов еще не давали». Что можно сделать — рассказываем здесь.
К утру пятницы стало ясно: автомобильный мост, который треснул и угрожающе повис над Припятью — самое настоящее ЧП мультирайонного масштаба. Как пережили его последствия местные жители, отрезанные от «большой земли», и что их ждет впереди — читайте здесь. Пока очевидно одно — это надолго.
В Беларуси создают документальный спектакль по теракту 2011 года. Зачем студенты исследуют событие шестилетней давности и какие новые свидетельства будут звучать в постановке — рассказываем здесь.
…На следующий день, когда я пришла в универ, все говорили, да и вся страна говорила, да и этих ребят задержали почти сразу. Как-то подозрительно быстро. Сразу возникли мысли, что это была провокация со стороны государства, чтобы отвлечь внимание от проблем… С другой стороны… Мой папа, он работал тогда, я боюсь ошибиться, в каких-то структурах. Его просто не было несколько дней после случившегося. Я была в университете, а он днем заезжал домой переодеться. Его не было по ночам. Они были ответственны за то, чтобы это дело раскрыть… Он пришел, и мы же знали, что кто-то задержан. Он пришел домой, сел, и на нем не было лица. Он был серо-зеленого цвета. Похудевший. И вот один его друг говорит: «Что, можно расслабиться?» И папа выдохнул: «Какие ублюдки, какие ублюдки…» Я вот помню, сижу и думаю, что мне думать на этот счет?.. Все мое окружение, частью которого я являюсь, уверены совершенно в обратном. С другой стороны, мой папа, которому я безоговорочно доверяю… Человек, друг, он чуть не плакал. И я сижу, чуть не плачу, потому что мне как быть… Я только что выпустилась из школы, на первом курсе. Со своей позицией-оппозицией. Как мне быть?"
Слушайте, друзья-читатели. Давайте с вами сделаем эту зиму добрее и теплее. Новостей в этом году было много. Новостей хороших и новостей плохих. Плохие, кажется, мелькали чаще, но хороших, уверены, случалось больше. Не про все доброе мы успели написать, но до Нового года предлагаем это наверстать. В декабре TUT.BY запустил флешмоб читательских историй — #добрыйгод. Присоединяйтесь сами и зовите всех!
Рассказываем, как невеселый диагноз заставил оптимистов печь в глубинке «модные печеньки»: Эллина с детства мечтала открыть свою кондитерскую — с хорошим кофе и вкусной выпечкой собственного производства. Не сложилось — но и она не сдалась! И вы никогда не сдавайтесь.
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