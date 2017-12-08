От истории ─ к современности

В агрогородке Тимковичи в рамках проекта ЕС/ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» проходит реализация местной инициативы «Воссоздание исторического центра деревни Тимковичи», исполняемой Тимковичским сельским исполнительным комитетом.





В ходе реализации данной инициативы планируется ремонт двух исторических памятников: каплицы и Брамы-звоницы, построенных в конце ХІХ столетия. Кроме того, запланировано оборудование стоянки для автотранспорта и разбивка сквера для отдыха местных жителей.

Что и говорить, работа трудоемкая и кропотливая, требующая грамотного подхода и, конечно же, активной жизненной позиции инициаторов и исполнителей. Поэтому, чтобы из первых уст узнать о ходе реализации проекта, мы встретились с председателем Тимковичского сельского Совета Еленой Остриковой.

— Елена Мечиславовна, кому принадлежала идея проекта?

— Идея вернуть данным историческим объектам достойный вид зрела у меня уже давно. Не раз она обсуждалась с настоятелем прихода храма святителя Николая Чудотворца отцом Михаилом. На местных сходах граждан эту проблему прорабатывали с жителями агрогородка. Однако для ее реализации необходимы были финансовые средства, которых и не доставало. Идею подготовить проект подала мне председатель районного Совета депутатов Ирина Николаевна Кисляк. Сельисполком ее принял, и мы начали готовить необходимые документы. Первая наша попытка поучаствовать в проекте в 2016 году оказалась неудачной. Повторно, доработав, мы подали заявку на 2017 год, и как результат — проект был одобрен.





— Что принесет Тимковичам реализация проекта?

— Главная идея инициативы — сохранение культурного и исторического наследия населенного пункта. Успешная ее реализация позволит решить основные задачи: воспитание у местного населения уважения к своему историческому прошлому и сохранение исторических традиций места, формирование активной жизненной позиции при решении общественно значимых для территории вопросов. Кроме того, данные объекты смогут привлечь к себе туристов. И не менее важным является приведение в надлежащий вид еще одного уголка населенного пункта — оборудование сквера с пешеходными дорожками, скамейками для отдыха, озеленение территории и ее цветочное оформление.

— Каков социальный эффект?

— Прежде всего, это участие в реализации проекта всех слоев населения в ходе проводимых субботников. Кроме того, реализация проекта повлияет на развитие и оказание туристических и экскурсионных услуг не только местному населению, но и жителям из других регионов Республики Беларусь, ближнего и дальнего зарубежья. А чтобы прорекламировать исторические объекты Тимковичей, мы планируем издание бук- лета. Информацию об этом обязательно разместим в интернете. Появится возможность включить данные объекты в районный зеленый маршрут «Міжрэчча Мажы і Морачы». Отмечу, что данная местная инициатива найдет свое продолжение в восстановлении еще одного исторического объекта агрогородка Тимковичи — старинного парка князя Радзивилла.





— Елена Мечиславовна, когда вы приступили к реализации проекта?

— Несмотря на то, что проект был ратифицирован в январе 2017 года, приступить к выполнению работ мы смогли только в октябре, так как необходимо было утвердить перечень проводимых работ в Министерстве экономики Республики Беларусь.

— Кто и когда принимал участие в его реализации?

— Строительно-монтажные работы по ремонту фасада и кровли выполняли бригады индивидуального предпринимателя А.А. Леоновича. Над оборудованием автостоянки трудились специалисты КУП «Копыльское ЖКХ», двери и ставни для окон изготавливает ИП Василевич А.М. Все остальные работы по благо- устройству были проведены на общественных началах местными жителями — работниками учреждений, организаций и предприятий, расположенных на территории агрогородка. Мы трудились во время субботников, в которых также принимал участие технический персонал Тимковичской СШ, участковой больницы, школы искусств, детского сада, специалисты сельских дома культуры и библиотеки. Большая нагрузка шла на сотрудников сельисполкома. Работники автопарка № 21 помогали укладывать тротуарную плитку, а два человека из ОАО «Копыльское» постоянно работают на объектах по наведению порядка. Это Галина Марукович и Надежда Соколовская. Также на благоустройстве объектов трудились работники оптово-распределительных складов и хлебоприемного пункта. К сожалению, не вся необходимая сумма нам была выделена, поэтому мы благодарны всем, кто оказал и оказывает помощь. Местный предприниматель Вадим Телеш помог с приобретением пиломатериалов, Сергей Войтович и Виктор Борисов — со штукатуркой и строительными смесями. СООО «БетонБокс» оказало спонсорскую помощь в выделении необходимого количества песка. Кроме того, финансовую поддержку нам оказали ИП Буяновский В.А. и ОАО «Клецкий комбикормовый завод», филиал «Автомобильный парк № 21» и ОАО «Копыльское». Райагросервис и ЖКХ помогли с техникой, а ЖКХ еще и оказало спонсорскую помощь в виде тротуарной плитки. Транспортные услуги нам предоставил ИП Занкевич А.Г. В изготовлении металлических решеток помог филиал «Великая Раевка», строительные работы по благоустройству помогает выполнять ОАО «Копыльское». Огромное участие в реализации проекта принимает и настоятель церкви отец Михаил.





— Какие работы уже выполнены?

— Согласно положению на реализацию проекта дается шесть месяцев со дня утверждения перечня, а это значит, что работы мы должны выполнить до марта 2018 года. Большую их часть смогли сделать до наступления холодов и выпадения снега. Уже восстановлены внешний вид Брамы-звоницы и каплицы. Установлен купол, кованые ворота. При ремонте Брамы-звоницы мы постарались сохранить элементы старинной бутовой кладки стен, сделали ее частью декора. А во время благоустройства территории при расчистке дороги обратили внимание на то, что дорога перед объектами выложена из бутового камня. Поэтому мы решили сохранить ее в первозданном виде. Завершены работы также по оборудованию автостоянки и сквера. Если позволят погодные условия, то работы мы завершим в ближайшее время. Хочется отметить, что все решения мы принимаем совместно с настоятелем прихода храма святого Николая протоиереем Михаилом Мордвиновым. Ведь названные объекты — часть духовного наследия. В решении же организационных вопросов огромную помощь и поддержку оказывает председатель районного Совета депутатов Ирина Кисляк.

Историческая справка

Тимковичи известны с 1499 года. В начале XVI века Тимковичи принадлежали Олельковичам, с 1585 — Ходкевичам, в первой половине XVII века — Сапегам, а во второй половине XVII века — Палубинским, с конца XVII по XVIII — Ра- дзивиллам. В XV ─ XVI веках Тимковичам был дан статус малого города. В его центре находилась площадь, на которой размещались торговые ряды и от которой расходились улицы. В ХVII столетии Тимковичи стали междугородским торгово-ремесленницким центром. По воскресеньям здесь проходили ярмарки. Над городком возвышалась униатская церковь Святого Ильи, которая позже была переведена в православие. К сожалению, от нее ничего не осталось. А на этом месте в настоящее время за средства прихожан построен новый храм Николая Чудотворца. Не сохранился до наших дней и другой памятник истории — костел Святого Архангела Михаила (1647 г. постройки), который сгорел в 1995 году

В средней школе есть музей 17 Погранотряда. Тимковичи являются родиной известного белорусского писателя Кузьмы Чорного. На территории сельсовета расположено захоронение знаменитого рода Войниловичей. В агрогородке действует литературный музей Кузьмы Чорного, а средняя школа носит его имя. В агрогородке проживает 1267 человек, воспитанных на богатом историческом и культурном наследии, которое необходимо сохранить, приумножить.

Но единственными памятниками, сохранившимися до наших дней, остались каплица и Брама-звоница, построенные в 1861 и 1888 годах соответственно рядом с церковью Николая Чудотворца. И, чтобы вдохнуть в них новую жизнь, им необходимо вернуть прежний достойный вид.

Диана ТКАЧЕНКО

Фото автора и из Тимковичского сельсовета