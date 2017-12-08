В Национальной библиотеке 8 декабря прошел конкурс «Студент года — 2017». Участие в нем принимали 10 студентов, среди которых были и филологи, и инженеры, и даже оперуполномоченный. Организаторы мероприятия, БРСМ, обещали победителю вручить iPhone. За какие заслуги в этом году выбрали лучшего студента и какой бюджет у такого конкурса — в материале TUT.BY.





«Ну что, девчонки, милицию вызывали?»

Мероприятие началось с дефиле конкурсантов в национальной одежде, а продолжилось конкурсом визиток. Участники рассказывали о себе, показывали видеоролики, пели, читали стихи. Студент-филолог из Мозыря Ян Ковалев, например, используя просторечия, в стиле шансон спел о своей биографии.





Каверами пытались удивлять и другие студенты. Александра Радкович из Гродно спела на белорусском языке «Мало половин» только про университет, и, как Бузова, станцевала вместе с парнями под припев.





Николай Литовкин студент факультета физкультуры из Гомеля зачитал в своей авторской песне: «Такой как я априори не мог быть победителем даже в теории. В БРСМе говорят: «Коля, ну так надо». Забегая вперед, заметим, что парень был прав.





Пожалуй, самым эффектным было появление студента Могилевского института МВД Максима Патаренко. На сцену выбежали 5 парней в омоновской форме с железными щитами и в шлемах. Друзья подняли Максима на плечи, а он сказал: «Ну что, девчонки, милицию вызывали?». После этого конкурсант отработал несколько приемов, показал свои таланты в бою и даже станцевал. За визитку Максим получил от жюри почти все 10-ки и только один человек поднял табличку с 8 баллами.









Кстати, темой конкурса стал лозунг «Беларусь — крыніца натхнення». Поэтому большинство выступающих все же использовали национальные наряды, песни, белорусские стихи, зачитывали патриотичные монологи о любви к родине, танцевали белорусские танцы.

Также студентов проверили на эрудицию. Ведущие участникам задавали вопросы вроде «Что повлияло на выбор специальности?», «Как может изменить победа учебу в вашем вузе?», «Что в вашей профессии можно сказать нового?» и другие. На раздумия — 30 секунд. Тему попытались связать с годом науки.





Студентка БГУКи Екатерина Шамарова, например, сказала, что будет развивать белорусский шоу-бизнес, будущий работник МЧС Александра Савчук — о том, что не жалеет, выбрав мужскую профессию. Студентка экономического университета Анастасия Гурпа заявила, что хочет решить проблему безработицы в стране, а будущий хирург Ирина Жерко — участвовать в разработке лекарства от рака.





В творческом конкурсе практически все студенты показали номера, связанные с патриотической тематикой. Студенты пели, читали монологи и стихи на белорусском языке, выносили на сцену флаги, исполняли песни про страну, танцевали, как народные танцы, так и показывали свои успехи в черлидинге.

iPhone для отличников и скромный бюджет конкурса





Главный критерий отбора студентов на конкурс «Студента года» — средний балл от 8.

Среди жюри — депутаты палаты представителей — Александр Богданович и Ирина Дорофеева, победитель предыдущего конкурса, редакторы газет, музыканты, представители БРСМ.





Участников поддерживали руководители и однокурсники. Например, студентке из Университета гражданской защиты МЧС руководитель из зала на большом расстоянии показывал руками, как лучше сидеть на сцене и поднимал «класс», когда ему все нравилось. Из районов и университетов большими группами приехали поддержать своих друзей однокурсники. Как обычно, ребята соревновались в кричалках вроде «БГУКИ, выше руки» или «Падтрымаем разам Сашу, пераможчыцу нашу».

После всех выступлений участники станцевали под гимн БРСМ. За ними на большом экране демонстрировали кадры с различных мероприятий союза молодежи, государственных праздников с участием президента. Зал встал. Под припев «Мы — молодые — надежда страны» посчитали нужным подняться даже члены жюри.











Пока жюри совещалось и высчитывало оценки для победителей, зал развлекали NaviBand и группа PROвокация.

Секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Туронок рассказал нам, что из программы «Молодежная политика» на конкурс на выделяется 1200 рублей. Также заметим, что у конкурса есть партнеры, которые помогают с подарками для участников.

«Трэба больш прадметаў выкладать на мове»

Победителем жюри выбрало белорусскоязычную студентку Александру Радкович из ГрГУ им. Я. Купалы. В подарок Александра получила сертификат на iPhone 6.





Александре 19 лет. Девушка уверена, что жюри ее выбрало за то, что она отличалась от других участников.

— Я лічу, што перш за ўсе, — гэта мова. Гэта першае, што кідалася ў вочы журы і гледачам. Па-другое, як казалі журы, гэта шчырасць, адкрытасць и разнабаковасць. Бо я і спяваю, і танцую, і гавару.





На наш вопрос о том, что, как считает студентка года, нужно изменить в системе высшего учебного образования, Александра в первую очередь вспоминает о языке.

— Трэба больш прадметаў выкладать на мове. Как больш было беларускай мовы у жыцці.

Сама Александра родилась и до 7 лет жила в деревне, оттуда, говорит, и любовь к родному языку. После университета девушка собирается стать телеведущей или работать на радио.

А вот переводиться в столицу на филфак после победы в конкурсе она не планирует.



