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9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного мокрого снега объявлен в Беларуси 10 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем по восточной части страны пройдут осадки - мокрый снег, дождь. В ночные часы по Минской, Витебской и востоку Брестской области ожидается сильный мокрый снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный, слабый до умеренного.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3.-0-

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