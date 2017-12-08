МИНСК, 9 дек — Sputnik. Студентка второго курса филологического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Александра Радкович стала победительницей республиканского конкурса "Студент года-2017".

Девушка готовится статься учителем белорусского языка и литературы. Победительница уверена, что жизнь студента состоит не только из учебы, но и творчества.

Второе место конкурса занял курсант четвертого курса факультета милиции Могилевского института МВД Максим Патаренко. Он в скором времени станет оперуполномоченным. В финале состязания парень стремился показаться себя не только в качестве будущего стража правопорядка, но и как творческую личность.

Третье место – у студента второго курса факультета экономики и бизнес-управления Витебского государственного технологического университета Руслана Новикова. Он планирует стать экономистом, а участие в конкурсе "Студент года" рассматривает как один из шагов на пути к самосовершенствованию.

Звание "Студента года Online" досталось студенту четвертого курса факультета транспортных коммуникаций Белорусского национального технического университета Александру Дичковскому. Молодой человек будущую профессию выбрал по душе, так как всегда увлекался автомобилями и проектированием.