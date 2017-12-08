На треть больше. Белорусские туристы стали чаще ездить в Россию

Количество туристов из Беларуси, которые ездили в этом году в Россию, увеличилось на 34% по сравнению с отчетным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство ТурСтат .



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Таким образом, белорусы с 1 января по 30 сентября 2017 года ездили в Россию 121 тысячу раз. Наша страна заняла 24 место среди всех стран, показав 34-процентный рост числа турпоездок по отношению к такому же периоду прошлого года.

Лидерами роста въездного туризма в Россию стали Китай с 1,24 миллиона поездок, и это на 16% больше, чем за девять месяцев прошлого года, и Южная Корея с 200 тысячами поездок, на 49% больше.

По данным ТурСтат, число въездных туристских поездок в Россию из стран Западной Европы в этом году выросло из Германии (500 тыс., +4%), Франции (149 тыс., +4%), Нидерландов (48 тыс., +7%), Австрии (43 тыс., +10%), Норвегии (39 тыс., +15%) и Бельгии (30 тыс., +7%). Снизилось — из Финляндии, Италии, Швеции, Польши, Латвии, Литвы, Греции, Дании, Украины.

Общее число въездных туристских поездок в Россию за девять месяцев 2017 года снизилось на 3% до 18 миллионов 972 тысяч.

Топ-10 стран въездного туризма в Россию в 2017 году по числу въездных туристских поездок по итогам девяти месяцев 2017 года составили:

1. Украина (6,640 тыс.)

2. Казахстан (2,675 тыс.)

3. Китай (1,243 тыс.)

4. Финляндия (781 тыс.)

5. Азербайджан (655 тыс.)

6. Польша (556 тыс.)

7. Германия (500 тыс.)

8. Армения (442 тыс.)

9. Молдова (396 тыс.)

10. Узбекистан (375 тыс.).