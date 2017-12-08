Внимаие, снегопад! В Беларуси на 10 декабря объявлен оранжевый уровень опасности

Сильный мокрый снег ожидается в Беларуси 10 декабря. Из-за неблагоприятного погодного явления в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



Фото: Елена Бычкова

В воскресенье через территорию Беларуси будут проходить активные атмосферные фронты со стороны Украины. На большей части страны ожидается мокрый снег, по юго-востоку с дождем.

В отдельных районах (Барановичском, Борбуйском, Витебском, Минском, Могилевском, Пинском) прогнозируются сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, туман, на дорогах гололедица. Днем в некоторых районах возможен сильный порывистый ветер. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от −3…+2, днем по юго-востоку — +3…+5 градусов.

Налипание мокрого снега может привести к повреждению деревьев, обрыву проводов и отключению электричества. Также возможно увеличению числа коммунальных аварий, и дорожно-транспортных происшествий.

В связи с этим, специалисты МЧС рекомендуют быть осторожными на улице — обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач звонить по телефону 101. Не рекомендуется использовать дома электронагревательные приборы так как это может привести к не расчетным нагрузкам на электропроводку и ее воспламенению.

Водителям также рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными, а неопытным и вовсе воздержаться от поездок за рулем.