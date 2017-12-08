У Ольги Лаптенок в 2005 году случился рецидив лейкомы. Девушка полностью ослепла. Даже представить сложно, что ей пришлось пережить. Сегодня у Ольги вместо одного глаза — экзопротез. В этом году ей сделали уникальную операцию по экзопротезированию глазницы. О том, какими современными методами у нас спасают пациентов с офтальмологическими проблемами, — в репортаже TUT.BY.



Ольга Лаптенок и доцент кафедры офтальмологии БелМАПО Оксана Дудич

Тем, кто потерял глаз, делают уникальную операцию и ставят экзопротезы

— В 2001 году я заболела лейкозом, лечилась, потом была поддерживающая химиотерапия, — рассказывает Ольга. — К концу 2004 года появились проблемы с правым глазом. Все началось с банального увеита (воспаление сосудистой оболочки глаза. — Прим. TUT.BY), а закончилось — удалением глаза. Врачи говорили, что нужно было удалять раньше, но я запустила и потеряла время. Реакция была настолько быстрой, что я ослепла и на второй глаз. Его прооперировали в Германии, я начала видеть. На правый глаз там поставили протез, но все было тщетно. Ткань была облучена, и какой протез бы не ставили — он выпадал.





В 2017 году Ольга обратилась к доценту кафедры офтальмологии БелМАПО Оксане Дудич. В Республиканском офтальмологическом центре на базе 10 больницы Минска девушке сделали операцию по экзопротезированию глазницы. Эту операцию внедрили в стране два года назад. Сегодня с помощью нее уже пролечили 30 человек.

— Это метод реабилитации пациентов, которые потеряли глазное яблоко из-за травмы или онкологического заболевания, когда косметически пластическая хирургия уже не помогает. Таким пациентам приходится прятать свой косметический дефект за темными очками или носить очень длинные челки, — рассказывает Оксана Дудич.





Пациентам ставят экзопротез, при этом он — точная копия глаза с ресничками, радужкой, бровью. Протез фиксируют на внутрикостных титановых конструкциях.

Раньше экзопротез прикрепляли или на дужки очков, или он сам был другим — на клеевой основе.

— Это не устраивало пациентов: косметически — это некрасиво, и клеевая основа могла в неподходящий момент отклеиться. Им было проще носить челку или чем-то другим прикрывать глаз, — отмечает специалист.

Сейчас экзопротез надежно зафиксирован. Это стало возможным благодаря индивидуальной внутрикостной титановой конструкции с магнитными крепежными элементами.



Ольга Лаптенок говорит, что с экзопротезом ее жизнь изменилась в лучшую сторону

По словам Оксаны Дудич, такая операция по экзопротезированию глазницы — уникальная для всего постсоветского пространства. Похожие операции делают в России, но наша — особенна индивидуальным протезированием.

— В августе я пошла на юбилей уже с протезом. И я шла с гордо поднятой головой. Мне не нужно было, когда дует ветер, волноваться, что он поднимет волосы над глазом. Теперь мне все равно. Я стала ощущать себя более уверенно, — рассказывает Ольга.

«Лазерная коррекция — не гарантия хорошего зрения на всю жизнь»

В Республиканском офтальмологическом центре на базе 10 больницы столицы делают операции по лазерной коррекции зрения. Дмитрий Абельский, старший преподаватель кафедры офтальмологии БелМАПО, врач отделения лазерной микрохирургии глаза Республиканского офтальмологического центра отмечает, что перед такой операцией очень важно хорошо обследовать пациентов, чтобы понять, можно ли им делать эту операцию в принципе.



Дмитрий Абельский, старший преподаватель кафедры офтальмологии БелМАПО, врач отделения лазерной микрохирургии глаза Республиканского офтальмологического центра на базе 10-й больницы Минска с пациентом

— Из всех пациентов, которые к нам обращаются за лазерной коррекцией зрения, к операции мы допускаем не более 40−45%. Почему? В первую очередь человек должен понимать, что показание к этой операции — его желание избавиться от очков, контактных линз или снизить зависимость от вспомогательных средств коррекции зрения. Медицинских показаний для лазерной коррекции зрения очень мало. Как правило, это последствия травм, ожогов, большая оптрийная разница между глазами, когда человек не может носить ни очки, ни линзы, — отмечает он.

Среди противопоказаний для лазерной коррекции — сахарный диабет, аутоимунные процессы, индивидуальных особенности строения роговицы. Также операцию нежелательно делать пациентам младше 18 лет и нельзя беременным.





Во время лазерной коррекции зрения меняют оптическую силу глаза. Саму операцию делают с помощью двух лазеров — фемтосекундного и эксимерного.

Эксимерный лазер испаряет ткань роговицы. Фемтосекундный корректирует ткань роговицы с высокой точностью и при этом бесконтактным способом.

— Сейчас много рекламных кампаний о полном восстановлении зрения с помощью лазерной коррекции. На самом деле, так говорить не совсем верно, потому что человеку можно восстановить лишь то зрения, которое у него есть, когда он в очках или контактных линзах. Если он в очках видит «единицу», то ему можно с помощью ларезной коррекции сделать «единицу». Если его предел — пять строчек, то, к сожалению, и лазер вернет не более пяти-шести строчек, — объясняет Дмитрий Абельский.





Лазерную коррекцию можно делать пациентам с миопией, начиная от минус 0,5 диоптрий и заканчивая минус 12, а с дальнозоркостью — с плюс 0,5 до плюс 5 диоптрий, с астигматизмом — до 6 диоптрий. Стоит операция на одном глазу от 1300 до 2000 рублей.

— Опасаться, что что-то пойдет во время операции не так, не стоит. У лазерной коррекции зрения, действительно, высокая технологичность и риск интраоперационных осложнений сведен к минимуму. Но пациент не застрахован от любых глазных болезней в послеоперационном периоде, поэтому, конечно же, следует понимать, что лазерная коррекция — не гарантия хорошего зрения на всю жизнь, — отмечает специалист.

Дмитрий Абельский обращает внимание, что в течение месяца после операций важно ограничивать физические нагрузки и подъем тяжестей, а в течение недели — не работать за компьютером. Дальше — подобных ограничений нет.

— Но мы должны понимать, что человек, который работает за компьютером шесть-восемь часов в сутки, нарушает физиологично допустимые нормы, и у него может развиваться компьютерный зрительный синдром, синдром сухого глаза. После операции, конечно же, эти проблемы никуда не уйдут. Они в первую очередь связаны со зрительным переутомлением, нарушением функции слезы, — добавляет эксперт.

«Если у человека снижено зрение — это повод раз в год пройти углубленное обследование»

Галина Ситник, доцент кафедры офтальмологии БелМАПО, занимается лечением заболеваний роговицы и в частности ее пересадкой. Один из типов таких недугов — заболевание кератоконуса.

— Это заболевание, как правило, характерно для подростков 14−18 лет. Именно в этом возрасте пациенты часто приходят со снижением зрения и, бывает, что уже невозможно просто подобрать очки, - объясняет она.



Галина Ситник, доцент кафедры офтальмологии БелМАПО

В таких случаях обращаются к новейшей операции, совместной разработке Галины Ситник и коллег из России — профессоров Юрия и Алексея Слонимских — фемтолазерную рефракционную аутокератопластику. Эту операцию делают для того, чтобы использовать весь ресурс большой ткани роговицы и избежать пересадки донорской ткани.

— Наверное, в мире не бывает такого, чтобы один метод помог всем одинаково хорошо. В медицине сложно что-то гарантировать с высокой степенью достоверности, поэтому я могу лишь сказать, что эта операция помогает в 2/3 случаев сохранить не просто собственный глаз, а остроту зрения, — говорит Галина Ситник.

Чаще всего с заболеванием кератоконуса приходят пациенты в возрасте 18 — 45 лет. Болезнь у них уже в развитой стадии. То есть речь идет о том: делать пересадку роговицы или попробовать сохранить свою роговицу и дать ей какой-то шанс с помощью этой операции.

У болезни генетическая предрасположенность. Но на ее развитие влияют физические нагрузки, употребление некачественного спортивного питания и добавок.

— Это многофакторное заболевание. Оно может развиться, а может — и нет. Даже если у отца и дедушки эта болезнь была, это не значит, что она будет у внуков и правнуков. — отмечает Галина Ситник.





В Беларуси с помощью этой операции уже пролечили 53 пациентов. На постсоветском пространстве ее еще используют в Калуге в России, на Западе — таких операций нет.

Выявить заболевание кератоконуса можно только при углубленном обследовании у офтальмолога.

— Если у человека снижено зрение, и он носит очки — это повод хотя бы раз в год пройти углубленное офтальмологическое обследование. Если человек очки не носит, то остроту зрения стоит проверять раз в год-два и понять, меняется ли она, — говорит специалист.

По словам Галины Ситник, пациента, у которого может быть эта болезнь, должно насторожить изменение зрения.

— Например, ребенок может рассказывает, что сегодня видит хорошо, а вчера видел хуже. Стоит обратить внимание на любые колебание остроты зрения. На ранних стадиях эта болезнь мало заметна и может проявиться в любом возрасте, — резюмирует эксперт.