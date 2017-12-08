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Мост над Припятью мог треснуть из-за недостатков в конструкции. В Бобруйске такой уже чинили

09.12.2017 12:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Причиной разрушения моста над Припятью в районе Житковичей могли стать его конструкционные недостатки. Мост аналогичной конструкции под Бобруйском уже ремонтировался. Об этом заместитель премьер-министра Беларуси — председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете министров Николай Калинин заявил сегодня перед началом заседания штаба комиссии, сообщает БЕЛТА.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Как отрезало. Репортаж из-под Житковичей, где ЧП мультирайонного масштаба — треснул мост

По словам вице-премьера, окончательный вывод о причинах случившегося должна будет сделать специальная комиссия Минтранса. Она должна также представить выводы о мерах по ликвидации данной чрезвычайной ситуации. «Либо будет заменена поврежденная часть моста, либо он будет обновлен полностью», — сказал Анатолий Калинин.

Всего же в республике пять мостов аналогичной конструкции. Один из них в районе Бобруйска уже капитально ремонтировался. «Поэтому необходимо будет рассмотреть вопрос об усилении конструкций других подобных мостов. На восстановление моста под Бобруйском ушло около года. С учетом имеющегося опыта мост под Житковичами будет восстановлен в более короткие сроки», — отметил вице-премьер.

Сегодня же Министерство обороны республики сообщило, что 9 декабря инженерные войска совместно с Республиканским отрядом специального назначения МЧС приступят к наведению наплавного моста через Припять, который будет дублировать аварийный железобетонный мост.

О том что на автомобильном мосту через Припять в Житковичах появились трещины и он провис, 7 декабря TUT.BY сообщили обеспокоенные местные жители. Первоначально мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов. По оценкам специалистов, его закрыли примерно на год.

Мост через Припять длиной 888 метров, соединяющий Житковичи и Туров, был построен в 1985 году. В прошлом году, незадолго до «Дажынак», его реконструировали.

 
 
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По словам вице-премьера, окончательный вывод о причинах случившегося должна будет сделать специальная комиссия Минтранса. Она должна также представить выводы о...

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