|
Прощание с актером Леонидом Броневым состоится 11 декабря
09.12.2017 13:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек — Sputnik. Прощание с Народным артистом СССР Леонидом Броневым состоится в понедельник, 11 декабря, в Большом зале театра "Ленком", где работал актер.
Гражданская панихида начнется в 11 утра. Место похорон пока неизвестно, но театр попросил Новодевичье кладбище.
Известный артист скончался в субботу на 89-м году жизни. Президент России Владимир Путин уже назвал кончину Броневого невосполнимой утратой для российской культуры и "Ленкома".
"Ушел из жизни Леонид Сергеевич Броневой — выдающийся актер и необыкновенно яркий человек. Его искренне любили зрители разных поколений — за большой и щедрый талант, артистическое мастерство, обаяние и превосходное чувство юмора. За богатейшую галерею работ в театре и кино, которые Леонид Сергеевич создал за годы творческой деятельности", — говорится в телеграмме российского лидера.
Многие зрители знают и любят артиста по таким фильмам, как "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Небеса обетованные".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Путин назвал кончину Броневого невосполнимой утратой для "Ленкома" и всей отечественной культуры.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии