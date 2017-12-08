Прощание с актером Леонидом Броневым состоится 11 декабря

МИНСК, 9 дек — Sputnik. Прощание с Народным артистом СССР Леонидом Броневым состоится в понедельник, 11 декабря, в Большом зале театра "Ленком", где работал актер.

Гражданская панихида начнется в 11 утра. Место похорон пока неизвестно, но театр попросил Новодевичье кладбище.

Известный артист скончался в субботу на 89-м году жизни. Президент России Владимир Путин уже назвал кончину Броневого невосполнимой утратой для российской культуры и "Ленкома".

"Ушел из жизни Леонид Сергеевич Броневой — выдающийся актер и необыкновенно яркий человек. Его искренне любили зрители разных поколений — за большой и щедрый талант, артистическое мастерство, обаяние и превосходное чувство юмора. За богатейшую галерею работ в театре и кино, которые Леонид Сергеевич создал за годы творческой деятельности", — говорится в телеграмме российского лидера.

Многие зрители знают и любят артиста по таким фильмам, как "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Небеса обетованные".