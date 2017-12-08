МИНСК, 9 дек — Sputnik. С 24 ноября изменился порядок въезда в международный пункт пропуска "Котловка" на белорусско-литовской границе: появилась электронная очередь и возможность бронирования времени для проезда границы, а все транспортные средства теперь должны заезжать в зону ожидания, и только после этого двигаться к пограничному шлагбауму.

Корреспондент Sputnik Беларусь побывала в сервисной зоне "Котловка" и разобралась, как работает новая система проезда через границу.

Быстрое прохождение границы

Система электронной очереди на границе для Беларуси не нова: с сентября 2016 года она успешно работает в пограничном пункте пропуска "Брест". Изначально речь о создании в "Котловке" электронной очереди не шла. Инвестор Седат Игдеджи заключил договор с Гродненским облисполкомом на строительство комплекса придорожного сервиса у погранперехода "Котловка", построил две заправки и стоянку.

"В процессе реализации инвестпроекта, президент издал указ №305 о том, что на каждом пропускном пункте границы в Беларуси должна быть организована электронная очередь. В результате инвестор и Гродненский облисполком заключили дополнительное соглашение по строительству системы электронной очереди, а ООО "СНТ-Инвест" назначили оператором зоны ожидания", — рассказал заместитель директора компании Александр Гречихин.



© Sputnik / Ирина Петрович Электронная очередь ускоряет прохождение пункта пропуска для всех видов транспорта

Чтобы построить в пункте пропуска систему электронной очереди, вносились серьезные изменения в проект, пришлось перекладывать коммуникации. Но в "Котловке" убеждены, что оно того стоило, ведь это ускоряет прохождение пункта пропуска для всех видов транспорта и упрощает работу таможенников и пограничников.

Как это работает

Чтобы забронировать временной промежуток для прохождения границы, нужно зайти на сайт belarusborder.by , ввести свои регистрационные данные и выбрать доступное время. После этого ввести личные данные водителя — фамилию, имя и отчество — и паспортные данные. Также нужно заполнить информацию из техпаспорта автомобиля. После этого появится девятизначный код для оплаты.

"Оплату нужно произвести сразу же через систему ЕРИП. Есть еще возможность приехать непосредственно в пункт пропуска, на заправке SIOIL зарегистрироваться, забронировать время и оплатить на месте банковской картой или наличными", — пояснил начальник зоны ожидания электронной очереди "Котловка" Григорий Еромин.



© Sputnik / Ирина Петрович По прибытию в "Котловку" нужно подъехать к пунктам электронной очереди

Стоимость бронирования для грузовиков и автобусов — 23 рубля в будние, выходные и праздничные дни, для легковых автомобилей в будние дни — 18,4 рубля (0,8 базовой величины), в выходные и праздничные дни — 23 рубля (1 базовая). Цена не зависит от того, кому принадлежит транспортное средство — физическому или юридическому лицу.

По прибытию в "Котловку" нужно подъехать к пунктам электронной очереди, их два — для грузовых автомобилей и автобусов, для легковых авто и авто на дипломатических номерах. Необходимо быть на месте за 15 минут до выбранного временного промежутка. "Например, если водитель забронировал время прохождения границы с 15:00 до 16:00, он должен быть перед шлагбаумом в 14:45. Если он опоздал даже на минуту, бронь аннулируется. Но мы идем навстречу, поскольку в дороге всякое может случиться, и оформляем таких людей по приоритету. Они долго не стоят в очереди", — рассказал Григорий Еромин.

Он отметил, что перед въездом в зону ожидания водитель должен подать оператору свой паспорт и техпаспорт транспортного средства: "Если бронь была сделана через интернет, то все сведения уже есть у нас в программе. Если оплата происходила на месте, то бумага со всеми сведениями у нас тоже есть".

В программе, установленной на компьютере, оператор видит две колонки: живая очередь и бронирование. Он выбирает тип транспортного средства, уточняет, есть ли бронь. Так и происходит регистрация.

"Как только мы транспортное средство зарегистрировали, вся информация сразу поступает на пограничный пункт: у нас одна компьютерная программа и база. Как только в пункте пропуска появляется свободное место, программа автоматически отправляет туда необходимое количество ожидающих машин", — рассказал начальник зоны ожидания.

После этого автомобиль проезжает в зону ожидания. По словам Григория, в выбранный период он обязательно попадет в пункт пропуска. Вызов к пограничному шлагбауму осуществляется выводом на экраны, находящиеся в зоне ожидания, регистрационного номера автомобиля. Номер авто на экране на желтом фоне означает, что водитель должен приготовиться к выезду из зоны ожидания, зеленый — подъехать к выезду. "Красным цветом на табло отмечаются грузовые автомобили, которые не успели выехать из зоны ожидания до времени обязательного отстоя. Грузовик остается здесь и стоит необходимое время. Его номер временно аннулируется. После того, как он сможет ехать, водитель подходит к оператору, происходит отмена аннулирования, и если его очередь прошла, то он проезжает сразу же, как только освобождается место на границе", — объяснил начальник зоны ожидания.

По его словам, граница может принять 50 легковых автомобилей одновременно — на это количество у них рассчитана стоянка, и пока она будет пуста, все легковые авто могут ехать спокойно, задержки в зоне ожидания нет.

"Но если есть очереди, в зоне ожидания размещаются не только грузовые, но и легковые автомобили. 50 грузовиков и 20 легковых. Если очереди на границе нет, автомобиль регистрируется в живой очереди, и буквально через 10 секунд появляется на табло его номер", — рассказал Григорий Еромин.

Когда человек подъезжает в пограничный пункт пропуска, там уже есть все его данные. На пункте пропуска в программе отмечают, что машина прибыла. Задержка составляет не больше минуты.

"Когда ввели электронную систему бронирования, очередь стала меньше. Грузовые автомобили регистрируются, приезжают к своему времени и едут на границу. Время, которое они находятся на границе, сократилось", — рассказала оператор зоны ожидания грузовых автомобилей Лилия.



© Sputnik / Ирина Петрович Оператор зоны ожидания Лилия

По ее словам, сначала не всем водителям было понятно, как работает система, но за несколько недель люди привыкли. "Первые дни некоторые водители реагировали неоднозначно, а сейчас стало лучше: люди понимают, что от этого не уйти, что эта система будет работать постоянно", — отметила она.

Многие водители грузовых автомобилей уже пользуются системой бронирования времени. Как правило, весь день расписан, поэтому зарегистрироваться грузовому автомобилю день в день вряд ли получится, лучше делать это заранее — за 2-3 дня.

"Моя работа после введения системы бронирования упростилась. Стало быстрее и удобнее. Мне нравится", — заключила оператор зоны ожидания грузовых автомобилей.

Что думают водители

Система электронной очереди на границе предназначена, в том числе, для упрощения жизни водителям. Но многие из них даже не знают, что в "Котловке" такая система уже внедрена. Большинство людей, подъезжающих к сервисной зоне, узнают о возможности бронирования времени прямо на месте от операторов.

Водители легковых автомобилей проезжали в этот день без использования возможности бронирования, поскольку очереди на границе не было. К системе электронной очереди они отнеслись неоднозначно.

"Опять какие-то нововведения, пока разберешься — голову сломаешь. Напридумывают что-то, нужно время, чтобы привыкнуть", — поделился водитель Opel Олег.

Владимир, водитель другого легкового авто, наоборот уверен, что бронирование поможет сэкономить время и проехать границу быстрее.

"Узнал о системе бронирования на месте, мне оператор сказал. Как-нибудь проверю, удобно ли это. А пока ничего не могу сказать", — высказал водитель Ford на данный момент мнение большинства.

Большинство водителей грузовиков восприняли новость о введении электронной очереди позитивно.

"Я приехал на границу, узнал, что здесь есть электронное бронирование, и сразу на месте решил попробовать. Это удобно, ускоряет процесс. Коллеги из живой очереди практически не движутся", — рассказал водитель грузовика из Калининградской области Александр.

Литовский дальнобойщик Видмантас также признался, что узнал о новой системе уже в "Котловке": "Узнал и решил воспользоваться такой возможностью. Я когда со стороны Евросоюза еду, заказываю по интернету бронирование. Система мне знакома. Из Беларуси я еще ни разу так не ездил, не могу судить о том, удобно ли это здесь".

Не обошлось и без легкой критики, которая наверняка позволит усовершенствовать новую систему прохождения границы в "Котловке".

"Это нововведение станет полезным, если оно будет внедрено на всех пограничных пунктах и если немного изменят систему оплаты. Я из России хотел забронировать границу, но не смог оплатить. Трудности возникли с тем, что belarusborder.by в российских системах оплаты практически невозможно найти. А в Беларуси искать банк или терминал на грузовой машине проблематично. Нужно систему оплаты упростить, или, допустим, давать возможность регистрироваться через интернет, а платить уже здесь, на месте. Это было бы гораздо проще. Это единственное, что меня смущает. Остальное все, в принципе, нормально", — объяснил свою позицию водитель из России Артем.

Действительно, в данный момент водитель не может забронировать время проезда в интернете без оплаты. И это становится проблемой для грузовых авто, поскольку при бронировании времени и оплаты в "Котловке" проехать границу день в день не получится.

"Российские карточки поддерживают эту систему оплаты, но, к сожалению, не всех банков. Количество банков со временем расширится. Этим сейчас занимается РУП "Белтаможсервис", они взаимодействуют с российскими банками и увеличивают количество банков, поддерживающих эту электронную платежную систему", — пояснил заместитель директора компании-оператора сервисной зоны Александр Гречихин.

Подобные нововведения на начальном этапе у многих вызывают недоверие, но когда люди начинают использовать их и привыкают, а организаторы прислушиваются к здоровой критике и устраняют недоработки, все функционирует стабильно и по-настоящему упрощает жизнь пользователям.