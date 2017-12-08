Проект Стратегии развития здравоохранения до 2040 года разработан в Беларуси

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения совместно с Минздравом подготовил проект Стратегии развития здравоохранения Беларуси до 2040 года. Такая информация размещена на сайте Минздрава со ссылкой на начальника отдела науки министерства Василия Филонюка, сообщает БЕЛТА.

Стратегия призвана комплексно, основываясь на научно обоснованных предложениях, подойти к решению выявленных проблем и способствовать реализации единой государственной политики, направленной на сохранение и укрепление здоровья и повышение качества жизни граждан.

Цель стратегии заключается в повышении эффективности функционирования системы здравоохранения. Этого планируется достичь путем улучшения качества и доступности медпомощи для широких слоев населения, эффективного использования финансовых, материальных и кадровых ресурсов отрасли. Речь идет и об усилении профилактической направленности здравоохранения при широком вовлечении населения и общественных организаций в формирование здорового образа жизни.

Среди приоритетных направлений развития отрасли до 2040 года также создание инновационной модели медицинской науки, развитие фармацевтической промышленности и совершенствование системы регулирования обращения лекарственных средств.

Стратегию планируется реализовать в три этапа: до 2020, 2030 и 2040 года.

Проект Стратегии развития здравоохранения Беларуси до 2040 года будет обсуждаться на секции "Медицина и фармация" II Съезда ученых Беларуси, который состоится 12-13 декабря в Минске.-0-