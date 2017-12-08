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Правительство России внесло в Госдуму законопроект об упрощении миграционных отношений с Беларусью

09.12.2017 16:17 — Новости Общества | БелТА  
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9 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами России и Беларуси об использовании миграционной карты, подразумевающий в том числе освобождение от получения миграционной карты иностранцев, временно или постоянно проживающих на территориях двух государств.

Соответствующий документ размещен в электронной базе данных Госдумы. "Вносятся изменения в соглашение между правительством РФ и правительством Республики Беларусь об использовании миграционной карты единого образца, направленные на освобождение от получения миграционной карты иностранных граждан, временно или постоянно проживающих на территориях государств сторон, а также членов экипажей морских и речных судов, заходящих в морские и речные порты государств сторон", - говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, по инициативе белорусской стороны освобождаются от получения миграционных карт иностранные граждане, пересекающие государственную границу Беларуси для временного пребывания на ее территории.-0-

 
 
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