Правительство России внесло в Госдуму законопроект об упрощении миграционных отношений с Беларусью

9 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами России и Беларуси об использовании миграционной карты, подразумевающий в том числе освобождение от получения миграционной карты иностранцев, временно или постоянно проживающих на территориях двух государств.

Соответствующий документ размещен в электронной базе данных Госдумы. "Вносятся изменения в соглашение между правительством РФ и правительством Республики Беларусь об использовании миграционной карты единого образца, направленные на освобождение от получения миграционной карты иностранных граждан, временно или постоянно проживающих на территориях государств сторон, а также членов экипажей морских и речных судов, заходящих в морские и речные порты государств сторон", - говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, по инициативе белорусской стороны освобождаются от получения миграционных карт иностранные граждане, пересекающие государственную границу Беларуси для временного пребывания на ее территории.-0-