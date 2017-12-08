Кандидатская в 21 и карьера за границей. Как сложилась судьба победителей международных олимпиад

Судьба победителей международных олимпиад для школьников складывается по-разному. Кто-то из таких вундеркиндов получает высшее образование и строит карьеру на родине, а кто-то отправляется за новыми впечатлениями за рубеж. Официальной статистики уехавших и оставшихся нет. Сами же олимпиадники разных лет приводят такую: примерно 50 на 50. И тут же уточняют: мол, заграничный опыт часто скорее плюс, ведь для ведущих иностранных вузов профессор, который учился, защитился и всю жизнь работает в одном учреждении, — нонсенс. Ясно одно: школьная победа не может не повлиять на дальнейшую жизнь. В какую сторону? Этот вопрос корреспондент «СБ» задала уже взрослым людям, каждый из которых в юные годы поднимался на международный пьедестал.

1993 год. Первым представителем нашей страны на международной олимпиаде по математике был Станислав Соболевский. Его карьера выглядит внушительно: на год раньше он окончил Гродненский госуниверситет имени Я. Купалы, за год — аспирантуру, а уже в 21 досрочно защитил кандидатскую. К 30 годам стал самым молодым доктором физико-математических наук. Позже возглавил Институт непрерывного образования БГУ, стажировался в Массачусетском технологическом институте. А в прошлом году приехал на встречу со студентами родного вуза в качестве ассоциированного профессора Центра исследований и развития городов Нью-Йоркского университета.

1995 год. Белорусская команда впервые отправилась на международную олимпиаду для школьников по физике. Причем в буквальном смысле за тридевять земель — в австралийскую Канберру. Лучший результат тогда среди представителей нашей страны показал лицеист БГУ Игорь Варакса, который вернулся домой без медали, но с похвальным листом, что было значимым достижением:

— 22 года назад, когда мы впервые поехали на эту олимпиаду, поняли, что не совсем к тому готовились. Республиканские соревнования по физике и международные очень различались.

После олимпиады в августе 1995-го ее участников пригласили на первую встречу с президентом, где и прозвучала идея создать фонд поддержки таких талантливых ребят. Он заработал через два года. А о судьбе победителей международных турниров Игорь Николаевич, который сегодня занимает должность заместителя директора по учебной работе лицея БГУ, говорит просто:

— Как и во всех сферах: кто находит себя тут, остается, а кто решает посмотреть на мир, ищет другие места.



2004 год. На международной олимпиаде по физике в абсолютном зачете победил Александр Михалычев. Сегодня обладатель золотой медали — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории квантовой оптики Института физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук. Сфера его интересов — теоретические исследования, но в тесном сотрудничестве с зарубежными экспериментаторами, скажем, сейчас со специалистами Бернского университета. Помогает Александр и другим штурмовать олимпиадные вершины:

— В мае провожу лекции, два раза по три часа, по теоретической физике для ребят, готовящихся выступать на международной олимпиаде. Кроме этого, уже много лет вхожу в жюри городской олимпиады по физике.

Из пяти ребят, с которыми Александр 13 лет назад участвовал в олимпиадах, как минимум двое продолжили карьеру за рубежом: один — в Москве, другой — в Швеции. Повлияла ли на судьбу та победа на международном уровне? Молодой ученый отвечает: «Именно эта, возможно, не слишком сильно. Скорее победы на олимпиадах в 8-м и 9-м классах мотивировали продолжать заниматься физикой…»

2006 год. Белорусские школьники завоевали на международных олимпиадах 19 медалей, но больше всего внимания привлекла особенная победа: серебро по информатике оказалось в руках у 12-летнего гомельчанина Гены Короткевича, которого включили в состав олимпиадной команды старшеклассников. Эта медаль стала первой в череде сенсационных побед вундеркинда: в последующие годы он будет получать одно золото за другим и станет абсолютным победителем. Позже, будучи студентом в Санкт-Петербурге, Гена продолжит показывать класс на международных состязаниях . А сегодня его имя в спортивном программировании уже превратилось в бренд.

На волне этой истории незаслуженно обошли вниманием две другие медали по информатике, причем золотые. Одна досталась Никите Лесникову из Слуцка, который годом раньше на этой же олимпиаде завоевал бронзу. После победы парень поступил на факультет прикладной математики и информатики БГУ. Здесь увлечение международными соревнованиями опять дало о себе знать, и в 2008 году в составе команды БГУ в арсенале Никиты появилась бронзовая медаль чемпионата мира по программированию, который проходил в канадском городе Банф. А вот трудиться в ИТ-сфере на полный рабочий день парень начал уже с третьего курса и сегодня работает в известной компании Wargaming, где имел непосредственное отношение к разработке популярных «танчиков»:

— Техническая часть этого проекта — в значительной степени мое творение. Сейчас продолжаю работать там же над новыми, не анонсированными проектами компании.

А в математике 11 лет назад отличился лицеист БГУ Михаил Карпук: приехал из Словении с серебром. Свою жизнь теперь уже кандидат физико-математических наук сначала связал с БГУ, а затем с Институтом математики Национальной академии наук, где не только занимается наукой, но и делится опытом в школе юных математиков. Кроме того, в последние годы его имя снова ассоциируется с международными математическими олимпиадами, только уже в качестве руководителя команды. Был он им и нынешним летом на 58-й олимпиаде в Рио-де-Жанейро. На вопрос, как за 11 лет изменились эти соревнования, Михаил отвечает: перемены — в специфике, мол, время идет, и задачи требуют новизны идей. Но не будь олимпиады, пошел бы в науку? Михаил задумывается, а потом честно признается, что не знает, ведь вероятность стать айтишником (как это сделали многие) тоже была, но все же выбрал иной путь.

2007 год. Золото по физике из Ирана привез лицеист БГУ Максим Севелев. Разыскать победителя десятилетней давности сегодня непросто, ведь, как сообщили нам его преподаватели, карьеру парень продолжил за границей. Но талантливого ученика прекрасно помнит Игорь Варакса, который преподавал у Максима на вечерних курсах перед поступлением в лицей. Вспоминает, что уже тогда было понятно: у этого парня все хорошо с физикой. Причем Максим не был зациклен на предмете, проявлял себя и в других сферах, скажем, выступал на лицейских праздниках.