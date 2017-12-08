Что мужчине делать при партнерских родах и как не поддаваться на все «хочу» беременной жены, кому делают кесарево и в каких роддомах обеспечено совместное пребывание матери и ребенка. Эти и многие другие вопросы обсуждали в Могилеве на республиканском конгрессе «Мама Pro», который в первый, но не последний раз выехал в регион.





Организаторы отметили, что информации о беременности, родах, уходе за детьми и их воспитании много. Ее дают и в женских консультациях, и в «Школах матерей». Но это как раз тот случай, когда ее много не бывает. Главное — правильный источник: квалифицированные специалисты, которых и приглашают на конгрессы.

Задать врачам волнующие вопросы в Могилеве пришли более 350 человек — мам и пап, состоявшихся и будущих. Причем мужчин было примерно четверть от всех слушателей, что очень обрадовало организаторов.

— Папы иногда задают такие вопросы, ответить на которые с ходу бывает сложно, — сказала акушер-гинеколог 5-й городской клинической больницы Минска Диана Мардас.





Например, все большее количество отцов интересуется партнерскими родами и нюансами грудного вскармливания. Причем интересно, что будущим отцам нужно буквально расписывать по пунктам: что везти жене в роддом, что можно приносить из магазина кормящей матери.

— Интерес отцов к беременности, родам настолько высок, что мы весной планируем запустить проект «Папа Pro», — сказала директор информационного социально-благотворительного учреждения помощи детям и семьям «Бейби Стори» и один из организаторов конгресса Наталья Мирончук. По ее словам, у мужчин иной взгляд на роды, на воспитание ребенка, и множество вопросов, которые следует обсудить более полно.

Республиканский конгресс «Мама Pro» уже проходил в Минске, а теперь он поедет в регионы, отметили организаторы. У проекта несколько целей. Главная — дать всю необходимую информацию в спокойной, почти домашней обстановке, отметила Наталья Мирончук.





— Спокойное, доверительное общение между врачом и пациентом — то, чего не хватает в обычной жизни. Когда у женщины схватки, когда тянет поясницу, а у врача в это время еще две пациентки рожают, тут не до обсуждений. Этот конгресс — способ показать, что у обеих сторон — человеческие лица. И потому важно проводить его в регионе, где будущие мамы могут спокойно поговорить со всеми специалистами, в том числе с теми, кто будет их наблюдать, — подчеркнул акушер-гинеколог, депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Старовойтов.

Участники конгресса сделали акцент на том, что здоровье ребенка напрямую зависит от матери. А ее здоровье и спокойствие — в большой степени от мужа. Это они и пытались объяснить во время лекций и мастер-классов, на которых обсуждали все: от важности планирования родов и обследования пары перед моментом зачатия до появления на свет младенца.

— В Беларуси 4% родов — преждевременные. Это небольшая цифра — такая же, как в Великобритании, например. Но это всегда стресс для ребенка, для родителей. Чтобы его не было, мать должна знать, как себя беречь, — отметила главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Савочкина. — Например, нужно банально сходить к стоматологу и вылечить кариес, который является главной причиной внутриутробной инфекции наравне с герпесом. И не только врач в женской консультации должен об этом говорить, нужны еще источники информации.

Здоровье ребенка — это полностью ответственность матери, уверен Александр Старовойтов. И это особенно касается родов на дому:

— Когда женщина, несмотря на полученную информацию, берет на себя ответственность, рожает дома, и мы получаем несчастный случай, она должна за это отвечать. Она ведь осознанно подвергает ребенка риску.





— Роды запрограммировать сложно. Даже здоровым женщинам может понадобиться помощь и оперативное вмешательство, а счет тогда идет на минуты, — подтвердила Юлия Савочкина. — С моей точки зрения, домашние роды — это эгоизм женщины, потому что она не нашла в себе сил прийти к врачу и просто поговорить.

Большая часть программы конгресса «Мама Pro» также была посвящена воспитанию ребенка и его безопасности. Список тем и спикеров, к слову, подбирался исходя из запросов женщин и врачей.

— Мамы не должны бояться задавать врачу вопросы, не должны бояться звонить в любое время, — подчеркивали организаторы. — Они должны доверять врачу, видеть в нем друга, слушать и слышать его. Это касается и отцов.

По словам участников конгресса, важно установить диалог между врачом и пациентом. Чтобы беременная не искала ответы на свои вопросы на форумах и в соцсетях, а советовалась со специалистом, который знает ее частный случай. Все это — ради рождения здоровых детей и счастливых семей.

Республиканский конгресс «Мама Pro» пройдет и в других областных центрах. О времени организаторы сообщат позже.



