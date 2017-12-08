Чтобы снизить уровень бесплодия. В Беларуси внедрят национальную модель службы планирования семьи

Национальную модель службы планирования семьи внедрят в систему здравоохранения Беларуси в 2018 году. Об этом на пресс-конференции республиканского конгресса «Мама Pro» в Могилеве сообщила главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Савочкина. В том числе эта модель подразумевает развитие специализированных центров репродуктивного здоровья и планирования семьи в районах.



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Уровень бесплодия среди супружеских пар в Беларуси приближается к 16%, отметила Юлия Савочкина. По данным ВОЗ, критической отметкой считается 15%. Поэтому разрабатывается национальная модель службы планирования семьи.

— Она будет подразумевать четкую систему выявления супружеских пар в группах риска по бесплодию и их маршрутизацию. Чтобы эти пары не обращались за услугами вспомогательных репродуктивных технологий в 35−40 лет, когда естественная фертильность у здоровой женщины падает в 2 раза, а как можно раньше попадали в центры планирования семьи, проходили обследование, лечение. Не всегда бесплодие равно ЭКО. Иногда просто нужно это супружескую пару грамотно полечить гинекологу, андрологу, — пояснила главный акушер-гинеколог Минздрава.

По словам начальника отдела по охране материнства, детства Могилевского облисполкома Виктории Купченко, в областном лечебно-диагностическом центре, например, работает отдел репродуктивного здоровья и планирования семьи. По статистике, пары все чаще стали обращаться к его специалистам за консультацией, только планируя стать родителями. А у более 33% обратившихся пар, у которых были проблемы с зачатием, появились дети без использования метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). И время от первого визита к врачу до успешного зачатия существенно сократилось по сравнению с предыдущими годами.





— Министерство здравоохранения заинтересовано в том, чтобы такие специализированные центры были не только в областных, но и районных городах. Их развитие будет всячески поощряться. Для этого и создается национальная модель службы планирования семьи, — подчеркнула Юлия Савочкина.

По ее словам, в таких специализированных центрах репродуктивного здоровья и планирования семьи врачи прошли особое обучение, в том числе повышали квалификацию за рубежом. Этим и отличается оказание помощи в обычной женской консультации в специализированном центре.

— Врачи-специалисты, которые будут работать в таких центрах в районах, конечно, пройдут переподготовку и у нас на кафедре в медакадемии последипломного образования. Часть из них, наверное, поедет и за рубеж, — сказала Савочкина.

Депутаты на следующий год запланировали внесение дополнений и изменений в закон о вспомогательных репродуктивных технологиях , рассказал TUT.BY акушер-гинеколог, депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси, член постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Александр Старовойтов.

— Поэтому сейчас принимаются предложения от специалистов для того, чтобы эффективность лечения от бесплодия была выше. Существующий закон вышел в 2012 году, а любой закон должен соответствовать веянию времени, — подчеркнул депутат.





По его словам, будут обсуждаться вопросы и о суррогатном материнстве, и о прохождении тех или иных обследований, и о сроках хранения сперматозоидов и яйцеклеток, а также о том, что делать с оплодотворенными яйцеклетками, которые оказались невостребованными. Также будут обсуждать, какую помощь государство может оказать парам, которым необходимы вспомогательные репродуктивные технологии: будет это помощь из госказны или привлечение страховых компаний.

— Мы опираемся на опыт других стран. И будем стараться как можно быстрее разработать и воплотить в жизнь те изменения, которые будут необходимы для того, чтобы страна и дальше двигалась вперед в вопросе демографии, чтобы у нас рождаемость превышала смертность, — подчеркнул Александр Старовойтов.